Un fonds pionnier au service de la transition écologique et solidaire en France

La Cipav a participé en mars 2019 au lancement du premier fonds « Green » dédié au financement de projets ayant un impact environnemental favorable en France. Après avoir satisfait ses attentes au sein de son fonds d’incubation « Cocoon », la Cipav a décidé de renforcer sa position par une prise de participation directe de 50 millions d’euros dans « Green & Impact Bond France ».

Ce fonds qui investit dans des obligations, privées ou publiques, respectant les Green Bond Principles (GBP), entend concilier à la fois performance financière et soutien à des enjeux sociétaux. Il a vocation à financer des projets à forts impacts sociétaux et sociaux. La sélection de ces projets est effectuée par un comité présidé par Jean-Claude Mailly et Jean-Martin Cohen-Solal, respectivement administrateurs d’HOMA Capital.

Depuis son lancement, les émissions financées par le fonds couvrent 13 des 17 Objectifs de Développement Durable mis en place par les Nations Unies et couvrent des projets dans divers domaines : immobilier ; lutte contre la fracture numérique et sociale ; résidences services seniors, EHPAD et maisons de santé seniors.

Concrètement, le fonds a notamment participé au financement de :

5 lignes de métro en Ile-de-France et 4 lignes de train (construction ou extensions de lignes existantes),

Construction ou rénovation de plus de 10 maisons de retraite et de plus de 50 bâtiments répondant aux normes environnementales les plus élevées (HQE, BREEAM, LEED…

Modernisation de la flotte de bus de la région parisienne (100% éco-friendly)

Financement de réseaux informatiques.

Ce sont plus de 15 000 emplois directs qui ont ainsi été créés. L’ensemble des projets financés devrait permettre d’éviter l’émission de plus de 16 millions de tonnes de CO2 par an. En cette période économique particulièrement contrainte, il a souscrit également des obligations « Covid-19 » pour soutenir des projets de relance écologiques et solidaires.

La structuration d’une démarche d’investissements à impact pour la Cipav

La CIPAV, principale caisse de retraite des professions libérales a constitué plus de 6,5 milliards d’euros de réserves pour honorer sur le long terme les engagements de retraite pris envers ses adhérents. Ses investissements s’inscrivent dans une démarche de sélection de projets innovants et à fort impact social et environnemental.

En plus de l’investissement dans le fonds « Green & Impact Bond France », la CIPAV a ces dernières années pris des participations dans les fonds suivants :

Truffle Capital BioMedTech, qui investit dans des sociétés radicalement innovantes dans les domaines MedTech et BioTechnologie

Silver Autonomie, qui finance des sociétés leaders favorisant le métier à domicile des personnes âgées et dépendantes

Eiffel Essentiel, qui soutient des PME et ETI de secteurs essentiels, notamment dans la transition énergétique

La CIPAV est aussi acteur du projet « Maison Marceau » par lequel elle a mis une partie de son patrimoine immobilier à disposition de structures associatives de l’économie sociale et solidaire.