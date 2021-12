Ce financement va lui permettre de renforcer sa position de leader et d’accélérer son offre de Quick Commerce baptisée Bam Courses

Cette Série B est réalisée auprès des prestigieux fonds internationaux Left Lane (US) et Quadrille Capital ainsi que Capagro, lead du précédent tour

La Belle Vie, le plus important service de courses à domicile français, annonce un nouveau tour de table - mené par Left Lane et Quadrille Capital de 25 millions d’euros, totalisant plus de 42 millions d’euros depuis sa création. Les fonds et investisseurs des précédentes séries, notamment Capagro, participent également à ce tour, soulignant leur confiance dans l’entreprise.

Fondée en 2015 par Paul Lê et Alban Wienkoop, la Belle Vie a construit son succès et sa croissance sur un choix de produits frais et du quotidien tout à fait inédit dans le secteur.

Le leader français des courses à domicile affiche ainsi plus de 17 000 références, dont 4000 produits frais, livrées entre 1h et 3h dans toute l’Ile de France. Une prouesse rendue possible grâce à sa solution de supply chain propriétaire, son partenariat avec Système U et à ses 7 entrepôts parisiens.

Grâce à la rentabilité de son modèle, La Belle Vie compte déjà 550 salariés et assure plus de 15 000 livraisons par semaine.

La Belle Vie avait effectué une première levée en 2018 de 5,5 M€ puis une seconde de 11,6 M€ en 2020. Elle réalise à présent un nouveau tour auprès de deux fonds à envergure internationale : Quadrille Capital et Left lane. Ces derniers sont notamment spécialisés dans les investissements technologiques aux Etats-Unis, en Europe et en Chine.

“Je suis très fier du chemin qu’Alban et moi avons parcouru. Depuis le 1er jour nous avons l’obsession de la rentabilité avec une maîtrise extrêmement fine de nos marges et de la chaîne logistique mais aussi l’aspect social avec l’emploi en CDI de près de 600 personnes. La Belle Vie est une formidable aventure humaine et nous nous réjouissons d’être accompagnés dans notre croissance par des investisseurs internationaux et français aussi prestigieux que chevronnés” commente Paul Lê.

Plus qu’un service de livraison de course, une expérience unique de quick commerce

La Belle Vie propose une profondeur inégalée de produits frais et comme ceux du quotidien livrés entre 1h et 3 heures gratuitement dans toute l’ile de France soit dans 1300 villes.

Elle est parvenue à fédérer sur sa plateforme les meilleurs producteurs de fruits & légumes, de viandes, de poissons, de charcuterie etc, l’équivalent d’un hypermarché en ligne… mais propose également une kyrielle de marques indépendantes. Ces dernières représentent ce qui existe de plus “pointu” dans leur catégorie (Epycure, Joone, Maison Sauge, Alain Millat, Goulibeur, Angelina…). L’offre est sans cesse enrichie et crée pour les clients chaque fois une expérience nouvelle.

Lancée en septembre dernier, BAM COURSES, la nouvelle offre de Quick Commerce de La Belle Vie, est capable de livrer en 15 minutes plus de 2500 produits dans tout Paris grâce à 7 hubs de distribution. Cette solution est d’ores et déjà adoptée par des milliers de personnes quotidiennement.

“La Belle Vie a largement dépassé son rôle de livraison de course. Avec l’étendue de son offre, sa capacité à référencer ce qu’il se fait de mieux dans une multitude de domaines et sa rapidité de livraison, La Belle Vie devient le meilleur de tous les retailers réunis. Ils ont réussi là où Amazon Retail a renoncé et c’est une immense victoire. Paul & Alban nous ont beaucoup impressionnés par leur vision et leur capacité d’exécution et nous sommes très heureux de soutenir cette pépite française dans sa croissance.” se réjouit Jason Fiedler, Managing Partner chez Left Lane.

“Au delà de son offre et de sa performance financière, La Belle Vie fait partie pour nous des entreprises modèles. Leur croissance s’est effectuée de manière totalement organique et toute leur supply chain est parfaitement maîtrisée. Mais surtout, et ceci est fondamental pour nous, La Belle Vie est une entreprise saine et respectueuse de ses salariés. En ceci, elle se distingue de la plupart des champions de la foodtech…. “ indique Henri de Pérignon, Partner chez Quadrille Capital