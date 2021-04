C’est le 30 mars dernier, par la voix de Nathalie Aufauvre, la directrice générale de la stabilité financière et des opérations de la Banque de France, que cette annonce a été faite aux journalistes à l’occasion d’une conférence de presse.

Jouer un rôle de hub

Opérationnel depuis du 1er avril 2021 et doté d’une équipe composée d’une dizaine de personnes, le Centre sur le Changement Climatique (CCC) est destiné à « montrer l’exemple » dans la protection de l’environnement en jouant « un rôle de hub pour l’ensemble des actions engagées par les différentes directions générales dans le domaine de la lutte contre le changement climatique et d’assurer leur coordination : exercice de stress test lié au changement climatique mené par l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), stratégie d’investissement responsable, verdissement de la politique monétaire, et prise en compte du risque climatique dans l’évaluation des entreprises notamment », ajoute Nathalie Aufauvre.

Les initiatives se multiplient

Le CCC va également héberger le secrétariat du Réseau des Banques Centrales et Superviseurs pour le Verdissement du Système Financier (« Network for Greening the Financial System/NGFS ») ; un réseau de banques centrales et de superviseurs financiers engagés à verdir le système financier mondial, dont la Banque de France assure le secrétariat depuis son lancement en décembre 2017.

Précisons d’ailleurs que la mise en place du CCC intervient à un moment où de nombreuses instances européennes et internationales s’emparent du sujet de la protection de l’environnement. En effet, la Banque centrale européenne (BCE) vient ainsi de créer en janvier 2021, un centre du changement climatique (« Climate change centre »), destiné à définir et orienter son programme d’action en la matière afin « d’aborder le problème avec l’urgence et la détermination qu’il mérite », comme l’a déclaré Christine Lagarde, la présidente de la BCE, à l’occasion de son lancement.