Rattaché à Brice Perin et Rozenn Le Cainec, Co-Directeurs du pôle multi-actifs et performance absolue, Philippe Garnier rejoint l’équipe en charge des 7 fonds de la gamme LBP AM dédiés aux obligations convertibles et comptabilisant 1,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Il aura pour objectif de participer activement au développement de cette classe d’actifs et dirigera plus particulièrement, aux côtés de Christine Delagrave et Brice Perin, la stratégie du fonds LBPAM ISR Convertibles Monde qui offre aux investisseurs les atouts des obligations convertibles internationales –notamment leur profil de rendement-risque ‘convexe’ par rapport aux actions–, tout en intégrant des critères d’investissement durable.

Philippe dispose d’une expérience d’une vingtaine d’années dans la gestion de portefeuille, l’analyse d’obligations convertibles et la stratégie d’investissements alternatifs. Il était depuis 2008 Gérant convertibles chez Ostrum, puis DNCA.

L’équipe de gestion convertibles de LBP AM s’appuie par ailleurs sur 4 gérants-analystes actions internationales et est épaulée à la fois par l’équipe de Recherche fondamentale, par une équipe dédiée d’analystes quantitatifs et par son outil d’aide à la décision propriétaire « Quito ».

Les stratégies en obligations convertibles de LBP AM reposent sur une analyse fondamentale centrée à la fois sur la qualité de crédit des émetteurs et sur leurs perspectives de croissance à moyen et long terme, garantissant une valorisation de leurs actions sous-jacentes. Ces analyses sont concomitantes avec celles de leurs bonnes pratiques dans le domaine de l’ISR.

Biographie :

Philippe Garnier dispose de plus de 20 ans d’expérience en tant que gérant convertibles. Il débute sa carrière en 1989 en tant que Gérant privé dans une société de bourse française. En 1995, il rejoint le groupe CDC en tant que trader Dérivés Actions puis en tant que responsable de la table d’intermédiation. En 2000, il intègre Ixis Asset Management où il occupe les postes de Gérant alternatif spécialisé en arbitrage convertible puis de Gérant en crédit synthétique. Depuis 2008, Philippe se consacre à la gestion convertible, Europe et Global, d’abord au sein d’Ostrum AM, puis chez DNCA.

Philippe Garnier est titulaire d’une double maîtrise en Gestion de Portefeuille et Administration Economie et Sociale obtenue à l’IAM Lyon III.