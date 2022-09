Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Grégory aura pour mission de créer et développer l’expertise Private Equity de LBP AM, au service du Groupe et d’investisseurs tiers.

Directement rattaché à Emmanuelle Mourey, Présidente du Directoire, Grégory sera également membre du Comex de LBP AM. Basé à Paris, il a pris ses fonctions le 14 septembre 2022.

Emmanuelle Mourey, Présidente du Directoire de LBP AM, déclare : « L’arrivée de Grégory va nous permettre d’enrichir notre offre des actifs non cotés, déjà reconnue sur les produits de dette. Sa connaissance fine du Private Equity et son expertise de l’investissement responsable constitueront des atouts indéniables pour nous imposer sur cette classe d’actifs, composante désormais incontournable de l’allocation d’actifs de nos clients, tant institutionnels que particuliers. »

BIOGRAPHIE

Grégory Clemente occupait depuis 2016 le poste de Directeur Général de la filiale de l’Agence Française de Développement (AFD) dédiée au financement du secteur privé, Proparco.

Grégory a débuté sa carrière en 1996 au sein des Instituts d’Emission des Départements d’Outremer (IEDOM). Il rejoint ensuite le groupe AFD en 1998 où il intègre rapidement la Direction financière, d’abord en charge du refinancement du Groupe sur les marchés de capitaux, puis de la Direction des activités de marché à partir de 2005. Par la suite, il est nommé Directeur financier adjoint en septembre 2008, avant de prendre la tête du département Asie de l’AFD (18 pays) en 2011, où il anime, coordonne et pilote les activités opérationnelles de l’entité, au siège et dans le réseau de 12 agences et bureaux locaux. En 2014, il intègre le Comex en tant que Directeur exécutif des risques et supervise notamment l’exercice de Comprehensive Assessment (AQR – Stress test) de la Banque centrale européenne.

Il est titulaire d’un DESS Banques et Finances de l’Université Lumière Lyon 2.