La Banque Postale Asset Management (LBP AM) annonce la nomination de Carolina Viguet en qualité de Directrice Communication et RSE. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Carolina aura pour mission la coordination de la communication externe et interne de LBP AM et de sa filiale Tocqueville Finance. Elle assurera également la mise en oeuvre de leur stratégie RSE, en cohérence avec le positionnement 100% ISR de LBP AM.

Directement rattachée à Emmanuelle Mourey, Présidente du Directoire, Carolina a pris ses fonctions le 1er juillet 2022 et est basée à Paris.

Biographie :

Carolina Viguet débute sa carrière en 2013 comme Chargée de projet chez VINCI avec la mise en place d’un programme d’incubateur social. En 2014, elle rejoint Convergences, plateforme de réflexion de l’ONG ACTED qui promeut les Objectifs de développement durable (ODD), où elle sera nommée Directrice adjointe en 2016, avant de rejoindre, en janvier 2018, le Groupe Crédit Agricole au poste de Directrice Communication, Mécénat & Partenariats et membre du Comité de Direction de la Fondation Grameen Crédit Agricole.

Carolina Viguet a également travaillé dans un programme d’agriculture pour des petits exploitants financé par l’Agence Française de Développement (AFD) à Sao Tomé en 2012, ainsi que pour un projet d’achats publics durables au Programme des Nations Unies pour l’Environnement à Paris en 2010.

Elle est titulaire d’un Master en Pratiques de Développement de Sciences Po Paris et d’un diplôme en Finances et Relations internationales de l’Université Externado en Colombie.