La Banque Postale Asset Management (LBP AM) poursuit sa dynamique de transformation et annonce la nomination le 5 avril de Lily Desnoes en qualité de Directrice des Ressources Humaines et membre du comité exécutif. Elle aura pour objectif d’accompagner la stratégie RH de LBP AM et sa filiale Tocqueville Finance en cohérence avec le positionnement de l’entreprise, leader de la finance durable.

Lyly Desnoes est diplômée de l’ESCP et titulaire d’un MBA en Ressources Humaines de l’ENS Cachan-Ensam. En 1996, elle débute sa carrière en marketing international au sein du groupe LVMH. Elle y réalise une grande partie de sa carrière, en tant que Chef de produit, Responsable Marketing et Directrice Marketing. En 2012, elle est nommée Responsable RH de Louis Vuitton, avant de rejoindre en 2015 le cabinet de conseil OBEA pour y diriger la practice RH & Management pendant presque 5 ans.

Dans le cadre de ses fonctions, elle a accompagné de nombreuses entreprises du secteur Banque-Assurance dans le management des talents, la transformation culturelle et managériale et la performance RH.

En 2019, Elle est nommée DRH groupe de Klépierre. Avant de rejoindre LBP AM, Lily Desnoes dirigeait des missions RH, notamment pour le compte de Arthur Hunt Consulting.

Lily Desnoes succède à Brigitte Dormion qui a fait valoir ses droits à la retraite.