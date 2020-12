Avec 17 nouveaux fonds labellisés ISR, La Banque Postale Asset Management (LBP AM) tient son engagement, pris en 2018, de devenir le 1er gérant d’actifs généraliste en France à proposer une gamme 100% ISR à fin 2020.

En avril 2018, le groupe La Banque Postale annonçait le choix précurseur de LBP AM de devenir le premier gérant généraliste à proposer une gamme de fonds ouverts 100% labellisés « Label ISR » à horizon 2020, faisant ainsi le choix d’un référentiel clair et exigeant pour accompagner ses clients.

« Nous sommes très fiers d’avoir réussi à tenir cet engagement pionnier et structurant annoncé il y a deux ans. Au-delà de la labellisation ISR, le travail de fond effectué par l’ensemble des équipes pour intégrer de façon transversale et systématique notre méthode d’analyse extra-financière propriétaire et innovante GREaT à chacun de nos 4 pôles d’expertise constitue un atout déterminant pour accompagner nos clients dans la construction et la mise en œuvre de leur politique d’investissement responsable. La finalisation de cette étape essentielle va nous permettre de nous concentrer sur l’évolution de notre offre et sur le renforcement de nos initiatives pour promouvoir une meilleure prise en compte de nos 4 enjeux prioritaires : le climat, la biodiversité, le développement des territoires et les droits humains & égalité » déclare Emmanuelle Mourey, Présidente du Directoire de La Banque Postale Asset Management (LBPAM).

Au total depuis 2018, LBP AM a labellisé 106 fonds au Label public ISR, représentant 40 milliards d’encours, soit 20% de l’offre de marché ISR en France. Certains de ces fonds ont été transférés à Ostrum AM dans le cadre de l’opération de rapprochement finalisé le 31 octobre. Désormais, LBP AM gère 25 milliards d’euros d’encours de fonds ouverts labellisés.

Parmi les 17 nouveaux fonds labellisés, 3 fonds sont des FCPE dédiés, les autres, incluent également la dernière partie des fonds multiactifs et de multigestion et la gamme absolute return :