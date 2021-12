Nathalie Fradin Depauw aura pour mission d’assurer avec son équipe, en lien avec le Business, la gestion et le suivi des risques de la banque pour une croissance saine et durable des activités de Private Banking, en ligne avec les objectifs stratégiques d’ABN AMRO.

« Je suis fière de rejoindre Neuflize OBC et de prendre la direction des risques. Je pourrai m’appuyer sur une équipe de 45 professionnels qui a pour objectif de gérer tous les risques – par exemple le risque de crédit mais aussi les risques non financiers comme le risque opérationnel – en mettant en place avec le Business, en tant que première ligne de défense, des dispositifs efficaces de détection, suivi, quantification, revue et escalade des risques. » détaille Nathalie Fradin Depauw

« Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine bancaire, Nathalie Fradin Depauw possède une forte expérience internationale, acquise aux Etats-Unis et en Asie. Son expertise tant dans le Risk Management que les études de Crédits sera un véritable atout pour la Banque Neuflize OBC. » déclare Laurent Garret, président du Directoire.

Biographie

Nathalie Fradin Depauw, 45 ans, diplômée de l’ESCP Business School (1999) et de l’INSEAD (Executive Master in Change, 2014) Nathalie a réalisé la majorité de sa carrière à la Société Générale. Elle a débuté au sein du département Inspection, puis rejoint en 2008 la Direction des Services Financiers Spécialisés en tant que Superviseur de la zone Amérique du Nord et Centrale avant de devenir CRO de SG Equipement Finance USA en 2009.

En 2013 elle rejoint à Hong Kong l’équipe régionale Wholesale Credit Risk d’HSBC Asie en tant que Senior Manager en charge du crédit et devient Global Head of Risk Identification pour HSBC sur la clientèle wholesale.

De retour en France, elle est nommée, en 2018 Responsable du monitoring et de la transformation pour la clientèle CIB de Société Générale, puis se voit confier la création du département d’analyse du risque de crédit de portefeuille sur la clientèle non retail qu’elle dirige jusqu’en 2021.

Nathalie vient de rejoindre la Banque Neuflize OBC en tant que Directrice des Risques France et membre du Directoire.