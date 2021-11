Proche de ses clients privés et des entrepreneurs locaux, l’équipe constituée de 19 professionnels entretient des liens solides avec l’écosystème économique, social et culturel local. Cet ancrage permet de proposer un service personnalisé et sur mesure, une gestion globale à 360° intégrant les patrimoines privés et professionnels.

Laurent Sellier, Directeur de l’agence Neuflize OBC à Lyon déclare : « Je suis heureux d’accueillir Quentin dans notre équipe. Sa compétence en gestion de fortune et son expérience auprès des chefs d’entreprises sur les montages de LBO seront deux véritables atouts. De plus, sa pratique sportive au niveau international lui a permis de développer des qualités d’endurance et d’enthousiasme qu’il ne manquera pas de mettre au service de nos clients entrepreneurs. »

Quentin Arbonnier, 28 ans, est titulaire d’un Master 2, Droit des Affaires et Fiscalité de l’Université Jean Moulin Lyon 3, d’un Master degree, programme Grande Ecole, stratégie financière et audit à L’INSEEC Business School Lyon/Chambéry. Il détient également une Licence Management de la Relation Commerciale mention commerce international de l’IUT d’Annecy. En 2016, il débute sa carrière au Crédit Agricole en tant que conseiller financier, puis conseiller en gestion de patrimoine en 2017. Il rejoint Savoie Mont Blanc Angels en 2018 au poste de chargé d’affaires capital développement.

Quentin a par ailleurs été coureur cycliste pendant 10 ans au niveau national et international : ex- pensionnaire du Pôle Espoir Cyclisme région Rhône Alpes et membre de l’équipe ProbikeShop Saint Etienne Loire évoluant au niveau DN1.