La Banque Neuflize OBC, annonce ce jour la nomination de Frédéric Lemoine en qualité de Directeur régional du Grand Ouest. Fort d’une expérience de près de vingt ans dans le secteur bancaire, il participera activement au développement de la clientèle privée et entrepreneurs dans la région Grand Ouest. Composée de cinq professionnels, l’équipe accueille depuis début 2021 ses clients dans de nouveaux locaux 16 avenue Camus à Nantes.

Implantée en région Grand Ouest depuis plus de 40 ans, la Banque Neuflize OBC dispose d’un ancrage régional important et de liens étroits avec l’écosystème économique, social et culturel local. Sa présence historique est le fruit de l’accompagnement des grandes familles d’entrepreneurs et des patrimoines importants pendant des décennies. La présence de la Banque Neuflize OBC dans la région Grand Ouest témoigne de sa volonté affirmée d’offrir à sa clientèle haut de gamme, où qu’elle soit, une relation de proximité et un service personnalisé.

Les équipes Grand Ouest accompagnent leurs clients au quotidien dans la mise en œuvre de leurs projets, en proposant une gestion globale à 360° intégrant les patrimoines privés et professionnels. Ingénieurs patrimoniaux et financiers, gérants sous mandat, conseillers en investissement, experts de l’immobilier et de l’art… sont autant de professionnels mobilisés en soutien pour orchestrer les composantes de leurs actifs autour de solutions personnalisées et innovantes.

Valérie Spies, Directrice de la Clientèle de la Banque Neuflize OBC déclare : « Je suis heureuse d’annoncer la nomination de Frédéric Lemoine qui a toute ma confiance pour mener à bien le développement de la région Grand Ouest. L’équipe a su conquérir la confiance d’une clientèle fidèle, notamment celle des PME locales et des ETI familiales tout en créant une relation solide et durable avec les cabinets d’avocats et de conseil en gestion de patrimoine. »

Frédéric Lemoine, Directeur de la région Grand Ouest de la Banque Neuflize OBC ajoute : « Je suis fier de représenter Neuflize OBC dans ma région de cœur et de pouvoir m’appuyer sur une équipe talentueuse et à l’écoute des besoins de nos clients. Compte tenu de notre forte croissance actuelle, nous allons également poursuivre les recrutements. Nous ambitionnons en effet de nous développer considérablement dans le Grand Ouest car nous sommes persuadés du dynamisme et du sens de l’entreprenariat très développé dans l’ensemble de la région. »

Frédéric Lemoine, 45 ans, est titulaire d’un DES Gestion de Patrimoine de Clermont Ferrand et d’un DESS Management et Ingénierie du Patrimoine de l’Ecole Supérieure des Affaires (ESA) de Grenoble. Il est également diplômé de l’INSEAD.

Il débute sa carrière en 2002 en tant que conseiller en gestion privée chez Meeschaert Gestion Privée. En 2009, il rejoint la Banque Neuflize OBC en qualité de banquier pour développer l’activité de la région Bretagne et Basse Normandie avant d’être nommé Directeur de la région Grand Ouest en novembre 2020.

Corentin Le Breton, 37 ans, est diplômé d’un DES en conseil et gestion de patrimoine de l’université Paris-Dauphine.

Il a débuté sa carrière à Paris en tant que conseiller de clientèle privée à la banque Palatine, et depuis, il n’a cessé d’évoluer en privilégiant le conseil pour la création et la valorisation du patrimoine. En 2015, il devient gérant privé au sein de la banque privée du CIC Ouest avant de rejoindre la Banque Neuflize OBC en qualité de banquier privé en janvier 2021.