En cohérence avec ses valeurs, la Banque Neuflize OBC rejoint les quelques 4 000 signataires de la Charte de la Diversité avec pour mission de promouvoir le pluralisme, la diversité et l’égalité des chances, facteurs de progrès pour l’entreprise.

« Nous sommes fiers de rejoindre les signataires de cette Charte et de nous engager encore davantage, de façon collective, pour agir en faveur de la diversité et de l’égalité professionnelle. Nous souhaitons mettre en avant les valeurs prônées par Neuflize OBC que sont la diversité, la promotion de l’égalité des chances, la qualité de vie au travail ainsi qu’un management fondé sur la confiance, et respectueux des différences. C’est un engagement de long terme avec des objectifs très clairs » déclare Stéphanie Gerschtein-Gherardi, Coordinatrice RSE, Diversité & Inclusion de la Banque Neuflize OBC.

Les entreprises sont aujourd’hui une grande partie de la solution pour créer une société́ plus inclusive. Convaincue que la diversité et l’inclusion sont sources d’unité, de dépassement et de performance, depuis 2015, la Banque Neuflize OBC a coordonné ses bonnes pratiques pour apprendre, définir ses priorités et les déployer. Ce sujet est porté par la banque à tous les niveaux et par l’ensemble des collaborateurs.

Engagées collectivement, les actions menées reposent sur cinq principaux piliers :

Le genre, notamment l’égalité professionnelle ;

La cuture, avec le développement d’une politique de recrutement diversifiée ;

Le handicap, par des actions de sensibilisation, d’aménagement de postes et le recours à des fournisseurs issus d’entreprises adaptées ;

Les enjeux multigénérationnels, essentiellement des jeunes et des seniors ;

Une gouvernance dédiée aux enjeux de la diversité et de l’inclusion avec la mise en place d’un Cercle de réflexion et d’action ad hoc.

La mise en œuvre de cette politique a notamment permis les réalisations suivantes :

Au titre de l’année 2020, Neuflize OBC a atteint le score de 90 points sur 100 à l’index de l’égalité professionnelle. Ce résultat en nette progression (75 points en 2019), qui résulte notamment de nos actions sur la promotion et les rémunérations des femmes, nous positionne largement au-dessus du minimum imposé par la loi, et témoigne de notre engagement continu en faveur de l’égalité professionnelle ;

Une parité quasi parfaite au sein du Directoire ;

L’adoption d’un congé de parentalité de six semaines proposé à tous les parents et conjoints de parents d’enfants à naître, à moins qu’un congé maternité ou d’adoption ne s’applique ;

Le développement de l’association professionnelle « Elles de Neuflize OBC » qui regroupe aujourd’hui 20% des femmes cadres et non cadres de Neuflize OBC. Les « Elles de Neuflize OBC » ont pour ambition de constituer un réseau professionnel de femmes, actif et porteur de valeurs au sein de la banque et de ses filiales, avec pour piliers : le professionnalisme, l’éthique, la solidarité et le dynamisme.

En signant le Charte de la Diversité, Neuflize OBC prend six engagements forts en faveur de la non-discrimination et de la diversité dans l’emploi :