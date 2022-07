Le fonds Triodos Microfinance est le 4ème fonds à impact éligible aux différentes solutions d’investissement proposées par la Banque Neuflize OBC. Ce partenariat confirme la position de leader de la Banque Neuflize OBC en matière d’investissements responsables et s’inscrit en cohérence avec sa raison d’être : Une banque meilleure pour les générations à venir.

« Nos clients veulent investir dans des fonds qui ont des objectifs clairs ; les fonds à impact répondent à cette demande croissante. Ils connaissent un réel succès auprès des groupes familiaux et sont une solution concrète et efficace aux exigences de sens des jeunes générations. Destinés à nos clients professionnels, les fonds à impact en général, et Triodos Microfinance en particulier, peuvent aussi être inclus dans notre offre de gestion sous mandat sur mesure pour nos clients privés » déclare Olfa Maalej, Membre du Directoire, Directrice des Produits & Solutions de la Banque Neuflize OBC.

Le fonds Triodos Microfinance contribue à la construction d’un secteur financier résilient, transparent et inclusif. Par des apports en dette et en fonds propres, il permet de financer des institutions responsables en Asie, en Afrique, en Amérique latine et en Europe Orientale . Grâce aux services financiers qu’elles offrent, ces insititutions assurent un développement économique, social et environnemental durable, servant ainsi l’économie réelle et répondant aux besoins des populations écartées du système bancaire. Lancé en 2009, le fonds de droits luxembourgeois est géré par une équipe multiculturelle et fortement experimentée qui investit dans plus de 100 institutions parmi les mieux organisées et les plus efficaces dans 44 pays.

« Les institutions financières de notre portefeuille ont pour objectif spécifique d’atteindre les personnes traditionnellement exclues de l’accès aux produits et services financiers efficaces et transparents. Ce sont principalement des femmes vivant dans des zones rurales, régions les plus souvent défavorisées dans les économies émergentes. Nous sommes très heureux de ce partenariat avec la Banque Neuflize OBC car la contribution des investisseurs institutionnels et privés est essentielle » déclare Eric Simonet, responsable des relations investisseurs pour la France de Triodos Investment, la société de gestion