Ses experts accompagnent les professionnels de ces secteurs dans toutes les étapes du financement, de la production et de la diffusion d’un film.

Neuflize OBC annonce vendre ce jour sa participation dans la société de financement Cofiloisirs à BNP Paribas, sous réserve notamment des autorisations règlementaires usuelles. Tout en gardant une priorité forte sur le secteur de l’audiovisuel et du cinéma, la Banque se réorganise pour s’adapter aux nouvelles mutations du secteur et élargir son expertise à l’ensemble des industries culturelles. Depuis des décennies, la Banque est l’un des leaders dans l’accompagnement des entreprises patrimoniales du cinéma et de l’audiovisuel et, à titre privé, de leurs dirigeants et actionnaires.

Elle continuera à accompagner ses clients en s’appuyant sur ses propres solutions de services bancaires et de crédits dans un secteur qui devrait connaitre une forte croissance en 2022. Cette perspective de croissance a été renforcée avec l’entrée en vigueur, depuis l’été 2021, du décret sur les services de médias audiovisuels français mais aussi étrangers dorénavant intégrés au système français de financement de la création.

Outre la consolidation de sa position de leader sur le marché des entreprises patrimoniales de l’audiovisuel et du cinéma, la Banque Neuflize OBC a décidé d’amplifier son développement sur des activités en plein essor (jeu vidéo, intelligence artificielle, big data, cyber sécurité et nouvelles technologies digitales). La Banque crée en ce début d’année un pôle Média & Digital dirigé par Anne Flamant. Celui-ci rapproche les mondes des Industries culturelles (cinéma, audiovisuel, théâtre, musique, édition…) et du digital. Une équipe commerciale de plus de 30 professionnels expérimentés sera dédiée à cette activité.

Dans cette perspective, Neuflize OBC reste l’un des principaux actionnaires privés de l’IFCIC (Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles) et continuera à s’appuyer sur ce partenaire historique de la banque dans le financement des industries culturelles.

Laurent Garret, président du directoire de la Banque Neuflize OBC, déclare : « La Banque Neuflize OBC est et demeurera l’une des banques leader en France des entreprises patrimoniales de l’audiovisuel et du cinéma et de leurs dirigeants et actionnaires tout en accélérant son développement sur le segment des nouvelles technologies et du digital. Ce secteur en mutation est au cœur de notre modèle et nous continuerons à l’accompagner comme nous le faisons depuis près de 50 ans. ».

Anne Flamant complète : « Neuflize OBC a l’ambition d’apporter toujours plus de savoir-faire à ses clients en s’appuyant sur une approche 360 depuis les activités traditionnelles de financement des entreprises du cinéma et de l’audiovisuel, de banque privée de leurs dirigeants et actionnaires, jusqu’aux activités de conseil en acquisition, cession et financements (bancaires, obligataires, mezzanine ou des capitaux propres), à l’instar de ce qui a été réalisé très récemment par les équipes de Neuflize OBC Corporate Finance lors de la cession de Lagardère Studios à Mediawan ou de l’acquisition de Kabo par Asacha. ».