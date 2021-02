Ce fonds d’obligations vertes en euros dédié aux banques centrales s’appuie sur le succès du premier fonds d’obligations vertes libellé en dollars américains. Les deux fonds font partie intégrante de la BIS’s green bond fund initiative et investissent dans des obligations de haute qualité conformes aux normes vertes internationales et financent des projets respectueux de l’environnement.

La BRI et les banques centrales participantes sont fermement résolues à soutenir les pratiques d’investissement écologiquement responsables.

La Banque des règlements internationaux (BRI) a lancé un fonds ouvert libellé en euros pour les investissements en obligations vertes dédié aux banques centrales et les institutions internationales. Le lancement fait suite à l’introduction réussie d’un premier fonds d’obligations vertes BRI libellé en dollars américains en septembre 2019. Ensemble, les deux fonds d’obligations vertes de la BRI géreront quelque 2 milliards de dollars d’obligations vertes pour les banques centrales dans l’espoir que les fonds continueront de croître considérablement.

Les fonds ont été développés avec le soutien d’un comité consultatif issu d’un groupe mondial de banques centrales. Ils font partie de BIS’s green bond fund initiative, qui aide les banques centrales à intégrer des objectifs de durabilité environnementale dans la gestion de leurs réserves et de leurs capitaux, conformément à une demande croissante d’investissements respectueux du climat parmi les institutions officielles.

Les fonds promeuvent la finance verte grâce à des investissements importants dans des projets respectueux de l’environnement tels que la production d’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique, et soutiennent l’adoption des meilleures pratiques de marché et des normes de reporting afin d’apporter de la profondeur au marché des obligations vertes.

Les deux fonds sont structurés selon le droit suisse et appartiennent à la famille BIS Investment Pool (BISIP), un format couramment utilisé par BIS Asset Management pour ses produits fixed income. Ils sont gérés en interne par BIS Asset Management. Les obligations éligibles ont une notation minimale de A– et sont conformes aux principes des obligations vertes de l’International Capital Market Association’s Green Bond Principles et/ou du Climate Bond Standard publié par le Climate Bonds Initiative. En outre, la BRI produit un rapport d’impact annuel dédié aux investisseurs sur la base des informations fournies par les émetteurs des obligations dans lesquelles les fonds investissent.

La BRI s’est engagée à soutenir des pratiques de financement et d’investissement écologiquement responsables, conformément à sa participation au réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier.

Commentant ce lancement, Peter Zöllner, chef du département bancaire de la BRI, a déclaré : « Les banques centrales du monde entier ont continué à soutenir cette initiative conjointe de fonds d’obligations vertes et à acheminer les fonds vers le marché des obligations vertes par le biais de la BRI. Nous poursuivons notre objectif de dialogue avec les émetteurs d’obligations vertes et restons déterminés à soutenir l’adoption des meilleures pratiques de marché, y compris l’amélioration du reporting d’impact, afin d’apporter de la profondeur au marché des obligations vertes. »

La BRI offre des services financiers à quelque 140 banques centrales, autorités monétaires et organisations internationales dans le monde et possède une longue expérience dans la gestion de portefeuilles fixed income.