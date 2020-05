Un coup d’accélérateur pour la transition énergétique avec des prêts d’un montant total de 280 millions de Zlotys polonais (PLN)

En soutenant le financement des actifs de Qair (qui représentent près de 200 MW d’énergie renouvelable) grâce à cinq prêts d’un montant total de 280 millions de PLN (soit environ 63 millions d’euros), la BERD permet à la Pologne de progresser dans sa transition énergétique. BNP Paribas accorde également des prêts de financement de projets à ce portefeuille, dans des conditions similaires.

S’inscrivant dans le cadre du régime polonais de soutien aux enchères d’énergies renouvelables, le portefeuille de projets comprend la construction de 93 MW de nouveaux parcs : les trois parcs éoliens d’Udanin (50 MW), de Parzeczew (9 MW) et de Wrzesnia (9 MW) et de 25 MW de photovoltaïque - ainsi que les parcs éoliens de Linowo (58 MW) et de Rzepin (48 MW), déjà en exploitation.

Les prêts de la BERD seront accordés à cinq sociétés de projet (« special purpose vehicles ») polonaises dont les détenteurs ultimes sont deux sponsors expérimentés – Qair, leader indépendant de la production d’énergie d’origine renouvelable et le fonds d’infrastructure français RGreen Invest.

« Avec le Covid-19, nous avons concentré à juste titre beaucoup d’efforts à résoudre cette crise, pourtant il est également vital de maintenir l’élan de la transition verte, » a déclaré Harry Boyd-Carpenter, directeur de la BERD, responsable de l’énergie pour la région EMEA. « Le changement climatique peut sembler moins urgent dans l’immédiat, mais il constitue un défi tout aussi sérieux. En fournissant un financement à long terme dans les circonstances actuelles, la BERD apporte une contribution significative à la transition énergétique de la Pologne et démontre ses engagements envers ses partenaires et ses objectifs stratégiques. Nous sommes ravis de nous engager pour la première fois dans cette voie avec des partenaires aussi solides que Qair et RGreen Invest. »

« Depuis sa création il y a plus de 30 ans, Qair agit sur la transition énergétique en développant, construisant et exploitant des actifs d’énergies renouvelables en France, en Europe et dans le reste du monde, » a ajouté Jean-Marc Bouchet, fondateur et président de Qair. « Ces financements de nouveaux actifs opérationnels en Pologne de la part de la BERD et de BNP Paribas sont des signes clairs que notre engagement à promouvoir l’électricité verte est plus pertinent que jamais et que notre stratégie poursuivie en Pologne depuis plus de cinq ans porte ses fruits. »

Aujourd’hui, la Pologne produit encore 80 % de son énergie à partir du charbon, avec des effets néfastes sur l’environnement et sur la santé. Le pays s’est engagé à atteindre les objectifs fixés par l’Union européenne en matière de climat et d’énergie pour 2030, dont notamment une réduction d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre. Les énergies renouvelables jouent donc un rôle essentiel pour atteindre cet objectif.

La BERD a commencé à investir en Pologne en 1991 et, à ce jour, a fourni 10,3 milliards d’euros dans le cadre de 434 projets dans tous les secteurs de l’économie. Soutenir la transition verte du pays par des investissements dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique reste l’une des priorités de la Banque en Pologne.