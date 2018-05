L’accord de partenariat a été signé ce lundi 28 mai 2018 par Christine Cabau Woehrel, Présidente du directoire du port de Marseille Fos et Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI, qui ont ensuite visité le site de raccordement deux terminaux conteneurs existants à Fos (Darse 2).

Ce nouveau partenariat sera axé sur le financement de cinq projets nécessitant un investissement total de 136 millions d’euros. Sont ainsi concernés pour les bassins Est, le réaménagement des terminaux passagers internationaux et de la Corse ainsi que l’élargissement de la passe Nord pour l’accueil des grands navires de croisière. À l’Ouest, ce sont la rénovation des postes K3/K4 pour la prestation d’avitaillement des navires, la poursuite de l’aménagement de la zone de logistique sur le site de la Feuillane et l’extension des deux quais d’exploitation existants afin de proposer une longueur de quai en continu de 2,6 km et ainsi accueillir les plus gros porte-conteneurs en simultané, qui ont été retenus.

« 10 ans après avoir accompagné le port de Marseille Fos pour la création des terminaux 2XL, nous sommes honorés que la BEI renouvelle sa confiance en finançant à hauteur de 50 M€ nos projets. Marseille Fos se dote ainsi d’une capacité d’investissement qui lui permettra de poursuivre le développement de ses infrastructures et de renforcer sa dimension internationale. Ce soutien dépasse les seuls projets de notre établissement, l’ensemble du cluster industrialo-portuaire est concerné par ces moyens mis à notre disposition afin d’attirer les plus grands investisseurs internationaux sur le territoire. » a déclaré Christine Cabau Woehrel, Présidente du directoire du port de Marseille Fos.

« Je suis très heureux que ce financement d’envergure vienne soutenir l’attractivité et le développement du port de Marseille Fos a déclaré Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. En donnant ainsi les moyens au premier port de France de se doter d’infrastructures modernisées, performantes et adaptées aux exigences du marché, la Banque de l’Union européenne renforce la capacité, la compétitivité et le rayonnement à l’international d’un complexe portuaire unique en France. Notre objectif est d’accompagner sur le long terme le développement du port de Marseille Fos et de soutenir les entreprises et l’emploi sur ce site. » Et d’ajouter : « La BEI est particulièrement fière d’accompagner l’ambition d’un Port à forte vocation européenne et internationale. »

Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la volonté du port de Marseille Fos, le premier port de France, de poursuivre sa politique d’investissement, et son développement, aux fins de renforcer sa dimension internationale et son attractivité auprès des plus grandes entreprises pour leur implantation.

La forte hausse des trafics depuis plus de trois ans a consolidé la crédibilité du port de Marseille Fos en France et à l’international. Le port a ainsi pu profiter pleinement de la relance économique en développant sa stratégie de diversification et de conquête de nouveaux marchés.

Grâce à ce financement de la BEI, le port de Marseille Fos se dote d’une capacité d’investissement permettant d’affronter avec sérénité les échéances importantes de la fin du projet stratégique actuel 2014-2018 et de fixer d’ores et déjà les jalons du prochain projet stratégique 2019-2023.

Acteur clef de la relance par l’investissement au coeur des territoires, la BEI a consacré plus de 2,4 milliards d’euros d’investissements directs en région PACA depuis 2011 en soutien à des projets dans des secteurs clefs tels que le transport et les infrastructures maritimes, l’éducation et la formation des jeunes, le soutien à l’innovation et aux entreprises, la recherche et les hôpitaux.