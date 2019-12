Avec la 5ème génération de dette immobilière, lancée à l’été 2017 et rassemblant plusieurs investisseurs institutionnels de premier plan, le montant cumulé des capitaux déployés sur cette classe d’actifs par l’équipe d’Acofi Gestion atteint les 1,3 Mds d’euros. Les prêts immobiliers sont adossés à différentes typologies d’actifs (bureaux, hôtellerie, logistique, commerces, etc.) en France et sur les grands marchés liquides européens.

Acofi Gestion a mis en place, pour cette 5ème génération, un pilotage et des outils de gestion du risque de valorisation des actifs sous-jacents et a par ailleurs choisi de limiter créance par créance la LTV à 65%. Pour la première fois, l’accent a été mis sur l’origination directe et non sur la syndication : 16 opérations ont été réalisées, dont 13 en origination directe.

Ayant étudié en un peu plus de deux ans plus de 11 Mds€ de transactions, l’équipe a déployé 480M€ sur 4 pays (France, Italie, Pays-Bas, Espagne) pour une LTV moyenne de 52% et une marge moyenne de 2,60%. Par ailleurs, 9 de ces opérations permettent soit de livrer des bâtiments neufs aux dernières normes environnementales, soit d’améliorer l’efficacité énergétique des immeubles concernés.

Le pipeline des opérations confirme un déploiement du solde des engagements, soit 60 M€, au cours du premier trimestre 2020.

Fort de ces succès, Acofi Gestion prépare une sixième génération de fonds de dettes immobilières pour le printemps 2020 avec une ambition renouvelée en termes de volumes et de vitesse de déploiement.

« Notre couverture commerciale des principaux marchés immobiliers européens nous permet de disposer en permanence d’un pipeline substantiel d’opérations, ce qui nous autorise une vraie sélectivité et permet par ailleurs de déployer nos fonds dans les meilleurs délais. L’équipe se renforce régulièrement, tant en origination qu’en portfolio management, pour maîtriser la croissance de nos encours sous gestion. » précise Christophe Murciani, Directeur des Fonds de dette immobilière d’Acofi Gestion.