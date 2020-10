Le groupe francilien de génie électrique LUMINVEST, dirigé par M. Babak Bagher, est accompagné au capital depuis 2015 par Socadif Capital Investissement.

Composé des sociétés IDEE, spécialiste des travaux d’installation électrique pour la construction neuve de logements, et GIPEO, positionnée sur le marché de la rénovation électrique, le groupe dépasse les 20 M€ de Chiffre d’Affaires et les 160 employés.

Le groupe, qui a accéléré son développement et sa diversification avec l’acquisition de la société GIPEO en juillet 2019, procède à une réorganisation actionnariale menée par son dirigeant aux côtés de Socadif Capital Investissement.

Cette opération d’OBO permet à M. Babak Bagher de conforter sa position d’actionnaire majoritaire et de poursuivre la croissance de son groupe en collaboration avec un partenaire financier de confiance.

Babak Bagher, dirigeant du groupe LUMINVEST : « Le groupe LUMINVEST poursuit activement sa croissance et sa diversification depuis 2015. L’acquisition récente de la société francilienne GIPEO lui permet d’étoffer son offre de services et d’adresser un marché plus large et complémentaire. Je suis ravi de poursuivre l’aventure aux côtés de Socadif Capital Investissement en continuant de m’appuyer sur leur savoir-faire en matière d’accompagnement d’entreprises en croissance. »

Matthieu Chevallier, Directeur de Participations chez Socadif Capital Investissement : « M. Babak Bagher a repris avec succès la société IDEE en 2015 dans le cadre d’un MBI et a su construire un groupe diversifié en consolidant sa position d’acteur incontournable du secteur de l’électricité en Ile-de-France.

Nous sommes ravis à l’idée de continuer à accompagner le groupe LUMINVEST dans cette nouvelle phase de développement et remercions son dirigeant pour sa confiance. »