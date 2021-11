LTK (anciennement rewardStyle et LIKEtoKNOW.it), pionnier de monétisation pour les créateurs de contenus et plateforme de marketing d’influence majeure, annonce aujourd’hui une levée de fonds qui valorise la société, basée à Dallas, à 2 milliards de dollars.

A cette occasion, la plateforme annonce son arrivée sur le marché français. « La France est un marché incontournable pour l’activité de LTK. En plus d’accueillir la capitale mondiale de la mode, la France dispose d’une importante communauté d’influenceurs spécialisés dans de nombreux secteurs comme la mode, le fitness, les voyages, la famille...Nous travaillons déjà avec plusieurs marques et créateurs de l’hexagone et avons pour ambition de devenir la nouvelle destination de shopping pour les Français » a déclaré Dave Murray, Managing Director Europe.

« Il y a dix ans, nous avons commencé avec la mission d’accompagner la performance économique de créateurs, comme moi. », a déclaré Amber Venz Box, cofondatrice et présidente de LTK. « Cet investissement confirme davantage les opportunités actuelles et futures pour les créateurs du monde entier lorsqu’ils mettent leurs compétences à profit sur la plateforme LTK. »

Avec des expériences d’achat guidées par nos créateurs inspirants et une forte adoption du shopping en ligne par les consommateurs, LTK note une croissance positive – relative à sa ligne de ventes - rendant ainsi l’entreprise rentable depuis de nombreuses années. A titre d’exemple, l’année dernière, les consommateurs ont acheté pour plus de 3 milliards de dollars de produits de mode, de beauté, de fitness, de maison et de lifestyle auprès des créateurs de LTK, et ce, notamment à travers les LTK Creator Shops™, la plateforme d’achat LTK, les blogs et les médias sociaux.

« Nous pensons qu’il y a un changement de paradigme dans la façon dont les consommateurs font leurs achats, ce qui a mis en évidence le rôle majeur que les créateurs jouent pour guider l’expérience de vente en ligne », a déclaré Lydia Jett, partenaire chez SoftBank Investment Advisers. « LTK a construit une plateforme d’achat transparente utilisée tous les mois par des millions de clients dans plus de 100 pays. Nous sommes ravis de nous associer à Amber Venz Box, Baxter Box et leur équipe pour soutenir la mission de longue date de LTK en faveur du développement des créateurs à l’échelle internationale. »

L’investissement de SoftBank Vision Fund 2 sera utilisé pour accélérer les initiatives de croissance. La société prévoit des recrutements dans différentes entités de l’entreprise afin d’accélérer considérablement la croissance de sa plateforme technologique tripartite avec de nouveaux services à destination des créateurs, des marques et des consommateurs et d’étendre sa présence internationale.

« SoftBank Vision Fund 2 partage notre vision et amplifie notre ambition, et je suis fier de les accueillir chez LTK alors que nous construisons l’avenir de l’économie des créateurs », a déclaré Baxter Box, cofondateur et PDG de LTK.

À la clôture de la transaction, Angela Du, directeur des investissements chez SoftBank Investment Advisers, rejoindra le conseil d’administration de la société, qui comprend les fondateurs, ainsi que des administrateurs de Maverick Ventures et de Bonanza Capital.

Goldman Sachs & Co. LLC a joué le rôle de conseiller financier et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz celui de conseiller juridique de LTK.