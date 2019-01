Il vient confirmer l’appétit du marché du crédit pour le secteur des infrastructures et suit le succès commercial de la ligne, à peine un an après sa mise en service. Il se décompose en un prêt bancaire d’un montant de 1,3Md€ qui bénéficie d’une maturité de 27 ans et deux tranches de dette à taux fixe placées auprès d’investisseurs institutionnels d’un montant total de 905M€ et qui bénéficient quant à elles de maturités allant jusqu’à 35 ans.

Les tranches à taux fixe bénéficient par ailleurs du label Green Bond octroyé par l’agence indépendante Vigéo Eiris qui reconnait ici les engagements pris par LISEA en matière environnementale.

Le closing financier a eu lieu en ce début d’année 2019.

Ce refinancement permet à LISEA de pérenniser sa structure de financement en bénéficiant de ressources à long-terme à des conditions favorables.

La Direction des Fonds d’Epargne de la Caisse des Dépôts et Consignations – Banque des Territoires et la Banque Européenne d’Investissement confirment quant à elles leur engagement auprès de LISEA sur la base de leur maturité initiale résiduelle de 32 ans pour 1,3 Md€.

Christophe Vanhove, Directeur général de LISEA : « Le succès de ce refinancement d’une ampleur exceptionnelle est un gage de confiance envers le modèle concessif de LISEA qui contribue aux côtés de SNCF Réseau à la modernisation du système ferroviaire français. Il a été rendu possible grâce à l’implication de l’ensemble des parties publiques et privées et le soutien de SNCF Réseau, concédant de la ligne. Cela permet ainsi de franchir une nouvelle étape dans la poursuite du développement de l’entreprise. »

LISEA était conseillé sur cette opération par HSBC et Rothschild & Co en tant que conseils financiers et Clifford Chance en tant que conseil juridique.

Société Générale est intervenue en qualité de coordinateur global et arrangeur de cette opération de refinancement, aux côtés de quatre autres arrangeurs (CACIB, BBVA, BNPP et SMBC) qui étaient conseillés par Willkie Farr & Gallagher.