Digit RE Group est le leader des réseaux de conseillers en immobilier indépendants en France, et regroupe les réseaux de mandataires Capifrance, Optimhome, Refleximmo et Immobilier Neuf (plus de 3 700 conseillers immobiliers en Europe et dans les DOM), le site d’estimation en ligne Drimki.fr, le réseau de coworking Coworkimmo ainsi que le service d’achat immobilier immédiat Dili. Digit RE Group a généré un chiffre d’affaires de 159 M€ en 2018.

Avec cette opération, LFPI va permettre à Digit RE Group de franchir une nouvelle étape dans son développement. En effet, depuis sa création le groupe qui a connu une croissance régulière, portée par le dynamisme et la forte notoriété de ses marques en France, et par son offre couvrant l’ensemble de la chaîne des services immobiliers, poursuit une stratégie ambitieuse pour toujours être au plus près des évolutions du marché et anticiper les attentes des consommateurs.

Le modèle des réseaux de mandataires indépendants connaît une forte croissance sur le marché de la transaction immobilière. Celle-ci devrait s’accélérer dans les prochaines années portée notamment par la digitalisation de la transaction immobilière et par un modèle d’affaires plus attractif (meilleures rémunérations pour les conseillers en immobilier, meilleure résilience en temps de crise, évolution sociétale favorisant le travail indépendant, etc.). « Nous avons été particulièrement séduits par le business model unique de Digit RE Group (différent des réseaux d’agences mais aussi des réseaux pyramidaux de mandataires) et par le niveau de qualité élevé et son expertise reconnue des réseaux immobiliers », indique Olivier Lange, Directeur Général de LFPI Gestion. « Digit RE Group offre des outils et des process de formation différenciants, avec une forte fidélité de ses conseillers, résultant des performances supérieures à celles de ses concurrents. »

LFPI s’est rapproché à cette occasion du dirigeant, Olivier Colcombet, et de son équipe, ainsi que du groupe Artémis, société d’investissement de la famille Pinault, qui a construit Digit RE Group entre 2011 et 2018. « LFPI et le groupe Artémis ont souhaité s’associer avec le management de Digit RE Group afin de poursuivre son développement notamment dans la digitalisation du marché de la transaction immobilière qui offre des opportunités uniques sur lesquelles reposent notre ambitieux projet de croissance. » ajoute Brice Carlot, partner de LFPI Gestion.

Avec cet actionnariat puissant, le groupe dispose ainsi des ressources nécessaires à l’accélération de ses investissements pour renforcer son leadership sur le marché français des réseaux de mandataires. « Au cours des dernières années, nous avons élargi notre champ de compétences et diversifié notre offre. Nous sommes fiers de la position de leader que nous avons réussi à atteindre en France. Je suis persuadé qu’avec le soutien de LFPI, Digit RE Group pourra engager une nouvelle phase de croissance toujours en s’appuyant sur l’expertise digitale et technologique de ses équipes, le professionnalisme et l’engagement de ses conseillers et le dynamisme de ses marques », se félicite Olivier Colcombet, Président directeur général de Digit RE Group.