Trois semaines au lieu de trois mois : c’est l’objectif cible en termes de durée de cycles de production de l’usine de Latécoère implantée à Toulouse-Montredon. L’usine nouvelle génération de 6000 m2, construite en à peine 10 mois, entend répondre aux nombreux enjeux industriels, commerciaux et stratégiques du secteur de l’aéronautique.

LCL (par l’intermédiaire de son crédit bailleur, LCL Leasing), Arkéa (via ses filiales Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et Arkéa Crédit Bail) et Bpifrance ont participé au financement de cette usine de production 4.0 par un Lease-back d’un montant total de 12,6 millions d’euros. Cette opération de crédit-bail immobilier permet à Latécoère de préserver ses capacités d’investissement.

« Client historique du Centre d’Affaires Entreprises LCL de Toulouse, le groupe Latécoère est un acteur incontournable de la sous-traitance aéronautique. C’est à ce titre que notre Banque LCL a naturellement accepté d’arranger le financement immobilier de cette usine nouvelle génération implantée au cœur même de notre tissu économique urbain » indique Thomas Dacremont, Directeur Centre d’Affaires à Toulouse.

Bertrand Blanpain, membre du Comité exécutif d’Arkéa en charge du pôle Entreprise et Institutionnels, commente : « Le groupe Arkéa, en associant les compétences et expertises des équipes d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et d’Arkéa Crédit Bail, est très fier d’accompagner Latécoère, ce leader français de l’aéronautique, dans la réussite de son plan de transformation. Latécoère, c’est une formidable aventure industrielle qui a vu le jour à Toulouse et est resté fidèle à son territoire historique. Le pôle Entreprise et Institutionnels d’Arkéa soutient près de 10 000 entreprises dans toute la France grâce à ses centres d’affaires implantés au cœur des régions. ». Il ajoute : « Pour Arkéa Banque E&I, cette opération constitue un nouvel investissement dans l’industrie de l’aéronautique qui représente l’un de ses secteurs prioritaires. »

Anne Guérin, Directrice exécutive du financement et du réseau Bpifrance, déclare : « Le financement de la transformation digitale des outils et processus industriels de nos entreprises françaises est au cœur des priorités de Bpifrance. Nous sommes donc très heureux d’accompagner Latécoère dans ce développement d’ampleur, résolument ancré dans l’évolution des enjeux industriels de l’industrie aéronautique. »