Adrienne Horel-Pagès est nommée Directrice des Projets Stratégiques, un poste nouvellement créé en janvier 2019. Parmi ses missions, le pilotage des différents chantiers permettant la transformation 100% ISR de LBPAM à horizon 2020. Directement rattachée au Président Daniel Roy, Adrienne Horel-Pagès intègre également le COMEX de LBPAM.

Mathilde Sauvé, rattachée au CIO, Vincent Cornet et au Président Daniel Roy, est nommée Directrice du Pôle Solutions de LBPAM en mars 2019. Elle intègre le COMEX et l’Executive Board de LBPAM.

Ce pôle Solutions a pour mission de structurer des solutions pour répondre aux besoins spécifiques des clients institutionnels de LBPAM (assureurs, mutuelles, Instituts Retraites Prévoyances, grandes entreprises, banques) mais aussi des réseaux de distribution Retail de La Banque Postale.

Les équipes qui composent ce Pôle travaillent étroitement avec la gestion et concentrent leur savoir-faire en ingénierie financière, suivi de l’ALM (gestion actif-passif), gestion de solutions structurées et de couverture.

Adrienne Horel-Pagès (36 ans) débute sa carrière en 2007 à Londres chez Goldman Sachs Asset Management dans l’équipe multi-gestion. En 2009, elle rejoint la Financière de la Cité en tant que gérante où elle développe plusieurs fonds autour de la thématique de l’inflation. En 2014, elle participe à la création et au développement d’une nouvelle société de gestion Vestathena, en qualité de Directeur général. Elle rejoint en 2017 la Direction de la Régulation et des Affaires Internationales l’AMF dans l’équipe chargée de négocier les textes réglementaires de la gestion d’actifs au niveau européen. Elle suit notamment les discussions autour du plan d’action de la commission Européenne sur la finance durable.

Adrienne Horel-Pagès est diplômée d’HEC et CFA Charterholder.

Mathilde Sauvé (39 ans) débute sa carrière comme actuaire chez AXA puis analyste action sell-side sur le secteur assurance chez Oddo. Elle rejoint ensuite le groupe AXA. Auprès du Directeur des Risques d’AXA elle a notamment pris part au processus de négociation de Solvency II et à l’analyse de ses implications pour la stratégie d’investissement et la gestion de bilan du groupe. Chez AXA IM de 2011 à 2019, Mathilde Sauvé est nommée en 2015 responsable de l’équipe Solutions institutionnelles en charge de définir et de mettre en œuvre des solutions adaptées aux besoins spécifiques des investisseurs institutionnels, en particulier des assureurs et des fonds de pension qui font face à une réglementation contraignante (Solvabilité II, gestion fiduciaire, conseils en matière de gestion actif / passif, de besoins de couverture / de LDI (Liability Driven Investments) et de solutions de rendement absolu). En 2018, elle est promue en charge de l’équipe Institutionnal & Wholesale multi-asset Solutions où elle supervise, en complément des solutions institutionnelles, le développement et la distribution de fonds multi-asset.

Mathilde Sauvé est diplômée de l’ENSTA ParisTech et titulaire d’un Master en Finance de la Sorbonne.