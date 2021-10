Fondé en 1994, VetroElite est l’un des principaux acteurs européens du design et de la distribution des emballages en verre haut de gamme. Cette société propose une gamme unique de contenants en verre (bouteilles, carafes, flacons et bocaux) pour les produits liquides et alimentaires, les parfums d’ambiance et autres articles de parfumerie, les cosmétiques et les soins du corps.

Depuis son acquisition en mai 2017 via le fonds Small Caps Opportunities I, VetroElite a connu un développement exceptionnel en triplant quasiment ses ventes, grâce notamment au build-up de Valery Glass en 2018, et surtout grâce à une croissance organique ininterrompue de son chiffre d’affaires. VetroElite est ainsi devenu un acteur de premier plan des emballages en verre haut de gamme destinés aux distilleries artisanales, tout en se développant dans d’autres secteurs clés comme le vin, l’épicerie fine, les parfums d’ambiance et les cosmétiques.

Le fonds Small Caps Opportunities I réalise ainsi sa première cession, en Italie, avec une performance exceptionnelle seulement 4 ans et demi après son acquisition.

Arthur Bernardin, Managing Director Small Caps Opportunities : « Notre investissement dans VetroElite est l’illustration d’une remarquable réussite, sous l’impulsion d’équipes et de produits de très grande qualité qui ont permis de réaliser une très belle performance. Nous avons travaillé main dans la main avec Daniele Feletto pour l’aider à structurer l’équipe de management et accompagner la forte croissance qu’a connue l’entreprise au cours de ces dernières années. Cette opération reflète parfaitement notre capacité à transformer de belles PME italiennes en véritables leaders européens. Nous sommes particulièrement fiers de passer le relais à TricorBraun, afin de poursuivre le fantastique développement de VetroElite. »

Chiara Venezia, Investment Director Small Caps Opportunities : « VetroElite est un joyau du secteur des emballages en verre conjuguant de solides capacités techniques avec des designs très innovants pour proposer des solutions d’emballage uniques. Ce fut un plaisir de travailler aux côtés de l’équipe dirigeante de VetroElite désormais bien structurée pour adresser les prochains défis liés à sa croissance. »

Daniele Feletto, Président de VetroElite : « L’expérience avec LBO France a été très positive. J’ai rencontré non seulement des investisseurs financiers mais aussi des personnes démontrant une capacité à comprendre à la fois notre secteur d’activité et notre entreprise, qui m’ont soutenu et encouragé tout au long du chemin parcouru ces quatre dernières années ».

Dans le cadre de cette transaction, la société et ses actionnaires ont été conseillés par :