Les dirigeants fondateurs de la société, Emmanuel Antonot et Grégory Sand, actionnaires jusqu’à présent à hauteur de 45% du capital, réinvestissent significativement.

Créée en 2011 par ces deux passionnés de vélos, la société implantée dans les Vosges a su se positionner sur un marché récent et en très forte croissance. Devenue la marque leader sur le segment premium en France, tout en exportant près de 40% de ses vélos à l’international, Moustache Bikes emploie aujourd’hui environ 80 collaborateurs et enregistre un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros, en croissance de près de 30% sur l’année. La société a vendu 27 000 vélos en 2018 à travers un réseau de 350 revendeurs, répartis dans 18 pays.

Partant du principe que la qualité et la performance sont essentielles pour un Vélo à Assistance Electrique, les dirigeants ont choisi de se différencier en concentrant leurs efforts sur le design, le confort, la technicité et le plaisir d’utilisation, créant ainsi une gamme complète et immédiatement reconnaissable de vélos sous la marque Moustache. Les vélos, conçus et assemblés en France, reprennent le design des guidons des cycles d’antan et sont dotés des équipements les plus performants du marché. Pour proposer une gamme variée de vélos, avec des modèles allant de 2 200 € à 8 000 € l’unité, la société s’appuie depuis sa création sur des partenariats innovants avec des marques et personnalités reconnues.

Fort de son succès, le groupe a été élu « Start-up de l’année » dans l’Est de la France en 2017 par le prix de L’Entrepreneur de l’année EY & L’Express.

Vincent Briançon, Associé Mid Cap chez LBO France, a déclaré : « Nous nous réjouissons de pouvoir travailler aux côtés des deux fondateurs et de l’équipe de Moustache Bikes afin d’accompagner l’entreprise dans sa nouvelle phase de développement, en France et à l’international. Si le vélo électrique représente actuellement 11% des vélos vendus en France, il tend à s’imposer comme un nouveau moyen de transport urbain ainsi qu’un nouveau loisir porteur. »

Matthieu Douchet, Directeur Associé chez Initiative & Finance : « Nous avons été particulièrement satisfaits d’avoir pu accompagner les dirigeants fondateurs de Moustache Bikes dans cette phase de développement et de structuration qui a vu l’entreprise quadrupler son chiffre d’affaires en moins de 4 ans. Pionnier du secteur, Moustache, grâce à un soin très pointu apporté au développement de ses vélos électriques et à la forte identité qu’ils véhiculent, a su en quelques années, s’imposer comme un acteur majeur, à la fois en usages urbain, loisir et sportif, sur un marché en pleine croissance à l’échelle européenne ».

Grégory Sand, Moustache : « Après 3 années d’excellente collaboration avec Initiative & Finance, nous sommes très heureux d’accueillir LBO France à nos côtés pour franchir cette nouvelle étape. La gestion de cette croissance forte, que nous connaissons depuis le début, nécessite des ressources et un accompagnement solide. L’arrivée de LBO France coïncide parfaitement avec notre stratégie, nos besoins et nos ambitions en France et à l’international »