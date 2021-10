Co-fondé en 2001 par Laurent Lapouille et Antoine de Bouchony, anciens dirigeants de la filiale française du groupe de franchise hôtelière Best Western, le groupe Honotel se positionne aujourd’hui comme l’une des références en matière d’investissement et de gestion hôtelière en France.

Intervenant historiquement en matière de gestion et d’exploitation hôtelière en France, Honotel s’est fortement développé depuis 2015 sur la partie investissement (pour compte de tiers et au travers de sa société de gestion de fonds HIC), et en accompagnant de grands investisseurs institutionnels et family office en matière de monitoring d’actifs, devenant ainsi un acteur de référence sur l’ensemble des maillons de la chaîne de valeur dans l’hôtellerie. Honotel a également amorcé ces derniers mois son développement en Europe.

Aujourd’hui, Honotel intervient sur un périmètre de 138 hôtels en France et en Europe (41 hôtels en gestion directe et 97 hôtels en monitoring), représentant une valorisation d’actifs de l’ordre de 1,2 milliard d’euros.

Fort de cette expertise, Honotel entend poursuivre le développement de ses activités dans un secteur européen entamant sa phase de rebond après la crise sanitaire et en pleine mutation. Bénéficiant d’un management agile et innovant, Honotel est particulièrement bien positionné pour accompagner ses clients et partenaires dans cette phase de reprise et les aider à relever de nombreux défis, liés notamment aux nouveaux usages et à l’accélération des nouvelles tendances.

L’équipe immobilière de LBO France s’appuiera par ailleurs sur cette plateforme intégrée, son organisation et son expertise, pour l’assister dans sa stratégie hôtelière, dans un secteur européen durement touché par la pandémie mais porteur d’opportunités à court et moyen termes.

Stéphanie Casciola, Head of Real Estate, LBO France, commente : « Honotel bénéficie d’une expertise forte au cœur de toutes les fonctions clés de l’investissement et de la gestion hôtelière, du sourcing des dossiers jusqu’aux chantiers, en passant par le marketing, le développement commercial, la gestion financière et les ressources humaines. Nous avons déjà eu l’occasion, par le passé, de réaliser des investissements dans le secteur hôtelier et nous sommes très heureux aujourd’hui de ce partenariat avec cette entreprise engagée et responsable. Les équipes Honotel disposent d’un savoir-faire métier indéniable et ont su faire preuve de résilience, d’agilité et d’innovation tout au long de cette crise sanitaire et économique sans précédent. »

Hélène Gauthier, Co-Directrice Générale d’Honotel, commente : « Honotel est reconnu pour son savoir-faire en matière d’investissement et de gestion, pour autant, le groupe propose également pour ses actifs et pour les opérateurs exploitants et investisseurs de nouvelles lignes métiers innovantes articulées autour du digital, des nouveaux usages en matière d’hospitality et de la responsabilité environnementale. C’est l’ensemble de ces métiers que nous développerons au côté de LBO France. »

Laurent Lapouille, président d’Honotel conclut : « Nous sommes ravis de nous associer aux équipes de LBO France qui ont su comprendre finement les enjeux de l’investissement hôtelier. LBO France est l’investisseur idoine pour accélérer la dynamique d’investissement d’Honotel en France et en Europe mais aussi nos métiers de services tant pour le compte de grands investisseurs institutionnels que de propriétaires hôteliers exploitants. Les premiers projets, fruits de cette collaboration, verront le jour dès 2022. »