Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie Small Cap de LBO France dédiée aux PME françaises et italiennes en croissance, et intervient dans le cadre d’un carve-out du groupe familial Eurotab.

Le groupe Eurotab, créé en 1957, est notamment reconnu comme le spécialiste de la conception et de la production de tablettes de détergents (lave-vaisselle, lave-linge, anti-calcaire,), de tablettes de désinfection / javel et de tablettes absorbeurs d’humidité, avec une capacité de production annuelle de plus de 2,5 milliards de tablettes. Le groupe propose à ses clients distributeurs et industriels une large gamme de produits et une expertise unique en matière d’innovation. Le groupe Eurotab comporte également un pôle Technologies, équipementier industriel pour la fabrication de tablettes dans l’agroalimentaire, l’entretien ménager, et différentes applications industrielles.

Le marché de la tablette est un marché en croissance, bénéficiant de solides fondamentaux, notamment liés à son caractère écologique : compaction (moins de CO2 pour le transport et moins d’emballage), pas d’effluents liquides industriels, pas de conservateurs, juste dose et moindre risque de gaspillage et, pour la plupart des produits, possibilité d’emballer les produits dans des emballages cartons et donc d’éliminer les flacons et boîtes en plastique du rayon des détergents. Eurotab Tabletting a récemment été récompensé par le Prix Pierre Potier de l’Innovation de la Chimie Durable pour une tablette lave-vaisselle de seulement 12 g, biodégradable à 96%

Eurotab Tabletting est composé de quatre entités juridiques : Eurotab Opérations en France, Eurotab Avrasia en Turquie, Spaintab en Espagne et Eurotab US aux Etats-Unis. Le siège et les deux usines françaises sont situés à Saint Just Saint Rambert dans la Loire (proche de Saint Etienne). Cette entité réalise plus de 65% de son chiffre d’affaires à l’international avec des positions de marché très fortes notamment en France et en Turquie où elle dispose également d’un important site de production.

Eurotab Tabletting emploie un peu plus de 210 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 49 M€ en 2018, en croissance de près de 15% par rapport à l’année 2017.

La stratégie d’Eurotab Tabletting passe par la poursuite d’une croissance organique solide et par la réalisation d’opérations de croissance externe ciblées lui permettant de compléter ses savoir-faire et d’adresser de nouvelles zones géographiques.

Jean-Marie Leroy, Partner et Head of Small Cap chez LBO France, commente : « Nous avons été très impressionnés par l’équipe de management, par l’expertise industrielle et par la capacité d’innovation d’Eurotab Tabletting. Nous sommes fiers de soutenir l’un des leaders européens de ce marché très porteur. Les projets de croissance organique et de croissance externe sont nombreux. Cette opération primaire cadre parfaitement avec notre stratégie consistant à accompagner la transmission d’entreprises familiales dans leur stratégie de développement international ».

Régis Desroches, ancien DG et désormais Président d’Eurotab Tabletting ajoute : « La famille Desmarescaux a compris très tôt que le format tablette représentait l’avenir du marché de l’entretien, par son profil écologique et a eu l’intuition d’en faire un spécialiste de cette technologie, quand les concurrents se sont dispersés. Cette vision nous permet d’avoir la reconnaissance du marché en termes de qualité, innovation et savoir-faire. Notre croissance s’accélère et les perspectives sont enthousiasmantes, sur les marchés existants et avec la réémergence des lessives linge en tablettes notamment. Nous remercions chaleureusement la famille Desmarescaux de nous donner l’opportunité, par ce carve-out, de financer cette croissance. LBO France était pour nous le partenaire idéal, véritable spécialiste reconnu pour le financement et la stratégie de croissance de PME, souvent dans l’industrie. Au-delà du financement et de la stratégie, LBO France nous apportera son soutien en matière de RSE et d’opérations. »

Olivier Desmarescaux, Président du Directoire d’Eurotab, complète : « L’aventure a commencé en 2001, avec le rachat d’une petite société artisanale ; sa vision était son principal actif : le format tablette, dans l’entretien ménager, apporte une valeur ajoutée significative à ses utilisateurs et à la planète. Depuis, l’activité Tablettes d’Eurotab a vu son chiffre d’affaires multiplié par 8 et a créé plus de 160 emplois. Cela grâce à une stratégie constante d’investissement dans l’innovation, la maîtrise opérationnelle et des équipes toujours plus compétentes et impliquées. Je souhaite le meilleur à Eurotab Tabletting, LBO France, Régis Desroches et ses équipes. Ils ont tous les atouts pour poursuivre ce magnifique développement. De mon côté, l’aventure continue avec l’activité Equipementière d’Eurotab qui foisonne de potentiels encore inexploités, au service de ses clients. »