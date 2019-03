LBO France, annonce l’acquisition de la majorité du capital du groupe Passman. Cette opération a été réalisée aux côtés des deux dirigeants co-fondateurs. A cette occasion, Andera Partners réinvestit via son équipe ActoMezz.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie Small Cap de LBO France dédiée aux PME françaises et italiennes en croissance, et intervient après un parcours de croissance remarquable (chiffre d’affaires porté de 13 à 28 M€ en 5 ans) depuis le LBO sponsorless d’avril 2014 mené par ActoMezz ainsi que le Groupe Siparex.

Le groupe Passman, créé en 1995 par Frédéric Levy Patrick et Sylvain Layani, met en place des solutions digitales, fiables, optimales et personnalisées à destination des clients de l’hôtellerie, des campings, des points de vente, des centres commerciaux, des établissements de santé (cliniques, EPHAD) etc. Cela passe notamment par la gestion de la bande passante, le dimensionnement du réseau et sa sécurisation afin de protéger la responsabilité de la clientèle et d’offrir une expérience utilisateur de qualité.

Aujourd’hui, son offre, fruit d’une véritable expertise technique et d’un effort continu d’innovation mené par son équipe R&D en interne, s’articule autour de 4 produits phares :

Wi-Fi : solutions de connexion Wi-Fi sur mesure

TV / IPTV : mise à disposition de TV connectées à l’interface ergonomique diffusant une large gamme de contenus multimédias (chaînes TV, VOD, etc.)

WebCorner : point d’accès internet publics avec la mise à disposition d’ordinateurs, tablettes et bulles de travail

Affichage dynamique : diffusion de contenus multimédias sur tous types de support (bornes, TV, moniteurs) au sein d’un établissement, notamment à des fins d’information et de publicité

Le groupe se concentre principalement sur les activités à forte valeur ajoutée tels que le design, l’architecture, la logistique, le monitoring et la hotline et sous-traitent les activités d’installation et de maintenance. Cette organisation lui confère une forte agilité d’exécution et une qualité de service largement reconnues sur son marché.

Désormais en pleine phase de consolidation, le groupe Passman a acquis, en 2018, la société belge Screen Services lui permettant ainsi de développer son offre sur le produit de l’IPTV et la clientèle du monde de la santé. Ses objectifs de développement sont ambitieux et principalement articulés autour de la croissance interne, l’accélération des ventes à l’international, le développement de nouveaux services ainsi que l’identification de build-up stratégiques.

Le groupe Passman, basé à Villeurbanne, emploie un peu plus de 70 collaborateurs et compte plus de 5 900 clients en France (dont 3 500 hôtels), ce qui représente environ 100 000 utilisateurs par jour. Présent dans 42 pays, le groupe réalise plus de 50% de son chiffre d’affaires à l’international et a généré un chiffre d’affaires de 27 M€ en 2018, en croissance annuelle moyenne de plus de 15% depuis 10 ans.

Jean-Marie Leroy, Partner chez LBO France, commente : « Notre ambition est d’accompagner les fondateurs de la société dans leurs projets de croissance externe. Nous souhaitons les aider dans cette phase de structuration pour devenir une véritable plateforme d’acquisitions. Le groupe a déjà racheté en 2018 son concurrent belge Screen Services, spécialisé dans les solutions numériques pour l’hôtellerie et les établissements de santé et compte poursuivre son développement à l’international.

Nous sommes fiers de soutenir l’un des leaders des solutions numériques à destination des établissements d’accueil. Il s’agit d’un marché très porteur, puisque les besoins des usagers évoluent en permanence. Pour répondre aux exigences accrues de ses clients, la société Passman doit assurer un niveau de bande passante et d’équipement de plus en plus sophistiqué et notre rôle est d’’accompagner le groupe et ses dirigeants dans cette nouvelle étape de déploiement. »

Frédéric Levy, co-fondateur de Passman, ajoute : « Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec LBO France dans cette nouvelle phase de développement du groupe Passman. Cela va nous permettre de mettre en œuvre notre stratégie ambitieuse à court et moyen-terme. Une expansion organique tout d’abord, s’appuyant sur un renforcement continu de notre socle historique ainsi qu’une accélération sur de nouveaux segments à fort potentiel (Santé, Retail…). Une politique de croissance externe volontaire ensuite, afin de construire une plateforme européenne de référence disposant d’une offre cohérente de solutions numériques à forte valeur-ajoutée. C’est bien entendu un atout majeur de s’associer avec un partenaire tel que LBO France, nous apportant les compétences d’un investisseur expérimenté. »

Stéphane Bergez, Responsable d’ActoMezz, précise : « Nous sommes particulièrement heureux du partenariat et de la confiance réciproque établis avec Frédéric Levy & Patrick Layani. L’opération sponsorless d’avril 2014 est un succès indiscutable avec un doublement de taille du groupe sur la période. Nous remercions sincèrement l’équipe Passman et LBO France de nous permettre de poursuivre l’aventure à leurs côtés, en mezzanine et au capital, afin d’écrire une nouvelle belle page de la croissance de Passman »

Florent Lauzet et Cyril Fromager, associés du Groupe Siparex, complètent : « Nous sommes fiers d’avoir accompagné Frédéric Levy et Patrick Layani depuis 2010 dans l’émergence puis le développement de Passman, devenu un leader reconnu sur son marché. Le chemin parcouru est remarquable, et le Groupe Siparex est fidèle à sa vocation de permettre à des entrepreneurs de talent de faire croître leurs entreprises, du stade de la PME jusqu’à l’ETI. »