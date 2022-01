LACROIX annonce la finalisation de l’acquisition d’une participation majoritaire de FIRSTRONIC aux Etats-Unis. Celle-ci fait suite à l’annonce de la signature d’un accord en date du 16 décembre 2021 [1].

Avec la concrétisation de l’opération annoncée, LACROIX est d’ores et déjà bien engagée dans son nouveau plan stratégique LEADERSHIP 2025, avec en son cœur son développement international, notamment aux Etats-Unis et en Allemagne.

Pour rappel, FIRSTRONIC est un EMS (Electronics Manufacturing Services) servant de très importants donneurs d’ordre, essentiellement dans les domaines de l’automobile, de l’industrie et de la santé, en Amérique du Nord. La société s’appuie sur 2 sites de production dans le Michigan (USA) et au Mexique, avec des équipes de près de 1 300 personnes. En forte croissance, la société anticipe un chiffre d’affaires 2021 de près de 140 millions de dollars et un EBITDA supérieur à 9%.

Au travers de cette acquisition historique, LACROIX entend ainsi créer un leader multi-continental des équipements électroniques et solutions IoT industrielles, et bénéficier d’importantes synergies industrielles et commerciales.

LACROIX détient désormais 62% du capital de FIRSTRONIC, une prise de contrôle accompagnée en co- investissement par le Fonds Build-up International de Bpifrance, à hauteur de 26% du capital.

Conformément aux normes comptables en vigueur, la nouvelle filiale américaine de LACROIX sera consolidée dans les comptes à partir du 31 décembre 2021. LACROIX annoncera ses objectifs de chiffre d’affaires et de marge pour l’exercice 2022, à l’occasion de la prochaine publication des résultats annuels 2021, le 23 mars 2022.

Par ailleurs, le Groupe entend poursuivre sa feuille de route avec notamment de nouvelles acquisitions en se focalisant à l’international, sur ses activités Environment et City et ce, tout en maintenant un endettement maîtrisé.