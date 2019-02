Cette entreprise de 75 personnes, qui comptabilise un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros, enrichit l’offre de LACROIX Group dans le secteur des réseaux d’électricité, et permet au Groupe d’assoir encore plus fortement son positionnement sur le marché du smart environnement.

Vincent Bedouin souligne l’objectif de cette croissance externe : “Le smart environnement est un marché en réelle expansion, qui nécessite des technologies connectées pour répondre aux enjeux environnementaux de notre planète. Pour faire face à nos futurs défis, nous devons atteindre une taille critique, un positionnement international et conserver un haut niveau d’expertise. SAE IT-Systems est notre meilleur allié pour mener à bien cette stratégie."

LACROIX Group, futur leader international de la télégestion et des équipements connectés dans les domaines de l’eau et de l’énergie. Les ressources en eau ou en énergie se raréfiant de plus en plus : il devient indispensable d’optimiser leur utilisation et leur contrôle. LACROIX Group, à travers son activité autour du « Smart Environment » LACROIX Sofrel, est le leader français de la fourniture d’équipements de télécontrôle et de télégestion pour les réseaux d’eau et les réseaux de chaleur. Avec SAE- IT-systems, LACROIX Group sera désormais capable de relever les défis des réseaux électriques de demain : surveillance et contrôle des consommations, intégration et pilotage des sources d’énergies renouvelables, création des réseaux électriques intelligents. Toutes ces nouvelles compétences amènent le Groupe sur les marchés des réseaux énergétiques et des « Smart Grids ».

Une intégration progressive de SAE IT-systems. Dans un premier temps, LACROIX Group intégrera SAE IT-systems en tant qu’entité distincte : SAE IT-Systems conservera sa propre marque, son équipe de direction et sa stratégie. « Les deux entreprises doivent apprendre à travailler ensemble pour déployer tout leur potentiel. Nous partageons la même philosophie avec des offres et un positionnement complémentaires. Notre objectif est de faire émerger des synergies de manière très pragmatique dans de nombreux domaines comme le développement de nouveaux produits ou la R & D », a déclaré Vincent Bedouin, Président Directeur Général de LACROIX Group.

Des ambitions communes Les deux partenaires français et germanique ont beaucoup de choses en commun : une vision partagée du « Smart Environment », des positions complémentaires sur ce marché et des ambitions similaires de développement à l’international.

“Nous sommes vraiment confiants quant à cette nouvelle étape de développement pour SAE IT-systems. En partageant nos visions mais aussi nos ambitions avec LACROIX Group, nous pourrons nous étendre sur des marchés stratégiques et répondre à de nouvelles opportunités. Notre avenir commun est très prometteur !”, explique Joachim Schuster, Directeur Général de SAE IT-Systems.