Wyser-Pratte Management Company, Société de Gestion, est présidée par M. Guy Wyser-Pratte, un activiste franco-américain, reconnu de l’investissement depuis 56 années ayant réalisé plus de 101 opérations aux Etats-Unis et en Europe, notamment en France. Wyser-Pratte Management, pour les comptes de ses clients, est investisseur chez Gascogne depuis 11 années, et suis le développement avec attention dans l’objectif d’accompagner Gascogne et son Président dans le redressement de la Société.

Selon Guy Wyser-Pratte, la comparaison avec des sociétés européennes démontre une décote très importante que ce soit en termes de ratio de ÇA, d’Ebitda , ou de fonds propres. « De plus, la sortie envisagée en 2022 de la BPI actuellement présente au sein de la holding personnelle non-cotée de contrôle ATTIS 2 du dirigeant de Gascogne pourrait être l’occasion de rebattre les cartes actionnariales de la Société. » indique Guy Wyser-Pratte.

Pour ces raisons, Wyser-Pratte Management a décidé de renforcer sa position au sein de la Société tout en continuant de l’accompagner avec disponibilité et se tient à la disposition de son dirigeant pour l’appuyer dans ses actions.