Allianz Global Investors, l’un des leaders mondiaux de la gestion active, annonce que la gestion responsable recouvre désormais 144 milliards d’euros de ses encours, dont 116 milliards intégrant les critères ESG, 22 milliards en investissement socialement responsable (ISR) et 6 milliards en Investissement d’impact. Cette annonce intervient à l’occasion de la publication de son « Rapport 2018 sur l’investissement responsable », 18 mois à peine après le lancement de son programme d’intégration ESG. Ce rapport précise la manière dont AllianzGI déploie les potentiels des facteurs ESG pour répondre à la diversité grandissante des besoins de ses clients et s’engage à intégrer les critères ESG dans l’ensemble des décisions d’investissement, et au sein de toutes les classes d’actifs.

