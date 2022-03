L’invasion russe de l’Ukraine provoque des turbulences sur les marchés.

Les sept derniers jours ont été marqués par la volatilité, principalement causée par les troubles géopolitiques. Des décennies après la dernière guerre sur le sol européen, le conflit en Europe de l’Est, où la Russie a envahi l’Ukraine, retient l’attention du monde entier. La guerre a provoqué des chocs et des turbulences sur les marchés financiers au sens large, y compris la crypto. Sur les marchés financiers, de fortes baisses des indices ont eu lieu, tandis que les reprises n’ont été que partielles jusqu’à présent. Le bitcoin a plongé à 30 750 €, avant de rebondir à 40 000 €. Tous les principaux altcoins ont suivi le bitcoin dans des séances de négociation volatiles, avec des pertes à deux chiffres, suivies d’une reprise rapide en début de semaine. Les marchés boursiers ont rebondi après que l’Union européenne, les États-Unis et de nombreux autres pays ont annoncé qu’ils allaient émettre des sanctions sévères contre la Russie.

La plus forte hausse quotidienne des prix enregistrée depuis plus d’un an pour le BTC

Au cours des derniers jours, le bitcoin a évolué de manière haussière, en même temps que les autres principaux altcoins et les indices boursiers mondiaux, et lundi matin, il a réalisé sa plus grande bougie quotidienne depuis plus d’un an. Les acheteurs ont fait grimper le prix d’environ 5 000 €, le BTC atteignant 40 000 €. La guerre en cours pourrait ajouter une pression haussière supplémentaire sur le bitcoin. Avec le rouble russe qui s’effondre en raison des sanctions contre la Russie, la crypto attire davantage d’acheteurs comme une couverture possible contre l’échec des monnaies locales. Les données on-chain montrent que le nombre d’adresses Bitcoin a atteint un nouveau record historique, avec désormais plus de 40 millions d’adresses, signe que l’adoption de la crypto est en pleine expansion.

Cette semaine, le prix du Bitcoin a atteint sa valeur la plus élevée depuis près de 3 semaines, mais certains altcoins ont connu des gains encore plus élevés. La capitalisation boursière des plus grosses cryptos oscille actuellement autour de 750 milliards d’euros, tandis que la capitalisation boursière totale des cryptos avoisine actuellement 1,7T. Le mouvement du BTC pourrait conduire le marché cryptographique plus large vers une tendance de négociation plus volatile et en "montagnes russes".

Les altcoins sont pour la plupart de retour dans le vert

Les principaux altcoins se sont négociés dans le vert au cours des sept derniers jours, avec des pics massifs causés par la volatilité certains jours.

Les haussiers de l’Ethereum ont poussé le prix de l’ETH au-delà du niveau de résistance de la ligne de tendance pour atteindre 2 700 €, sa valeur la plus élevée en trois semaines. L’ETH suivra probablement les actions du prix du bitcoin et les développements fondamentaux. Pour éviter un "fakeout", la bougie de clôture quotidienne devrait rester au-dessus du niveau de support de la ligne de tendance.

Cardano a suivi dans un mouvement haussier et a retourné le niveau de résistance de la ligne de tendance à long terme, touchant le sommet local de 0,9 €. Une cassure au-dessus de ce niveau placera ADA dans une zone haussière. La longue mèche du 1er mars suggère que de nombreux vendeurs se trouvent dans la zone des niveaux de 0,85 € à 0,9 €.

Ripple est passé au-dessus de la ligne de tendance baissière le 22 février. Le prix du XRP a baissé par rapport à la ligne de résistance de 0,72 €, mais il se négocie toujours au-dessus des moyennes mobiles (MA) de 13 jours et de 20 jours, ce qui indique que la dynamique haussière à court terme est toujours en cours. L’indicateur de momentum RSI est principalement plat, ce qui suggère un équilibre entre l’offre et la demande qui pourrait basculer en faveur des acheteurs si le prix du XRP parvient à augmenter et à rester au-dessus de la ligne de tendance.

Polkadot a également connu des performances impressionnantes avec des mouvements haussiers. DOT a touché 17,65 €, soit une hausse d’environ 35 % par rapport à son plancher local à 12,85 €. L’altcoin se négocie maintenant au-dessus des moyennes mobiles à 13 et 20 jours, mais les longues mèches suggèrent que les ours vendent encore à des niveaux plus élevés. Le RSI est juste au-dessus du point médian, ce qui indique une possible action en range-bound à court terme.

L’indice Crypto Fear & Greed est de nouveau neutre.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a également affecté le sentiment du marché et les marchés financiers au sens large sont soumis aux risques liés aux développements de la guerre. Cependant, étant donné les circonstances, les commentaires et les reportages pourraient influencer le sentiment du marché.

Au cours de la semaine dernière, l’indice Crypto Fear & Greed est passé de 23/100 à 33/100, atteignant 39/100 jeudi, passant d’une zone de peur extrême à une zone plus neutre mais toujours craintive, les investisseurs espérant un accord entre les pays.