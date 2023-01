Les principaux points à retenir sont les suivants :

Les fonds à long terme domiciliés en Europe ont subi une décollecte nette de 130 milliards d’euros en 2022, ce qui constitue la pire année en termes de flux depuis 2008. Toutefois, le mois de décembre a poursuivi la tendance positive amorcée en novembre, avec 27 milliards d’euros d’entrées nettes pour les fonds à long terme.

Les fonds monétaires ont attiré 73 milliards d’euros sur l’année 2022, soit environ 5 fois plus qu’en 2021. Ils ont été collectés 183 milliards d’euros au quatrième trimestre.

Avec 27,7 milliards d’euros de rachats nets, les fonds d’actions ont connu leur pire année en termes de flux depuis 2011. Au dernier trimestre 2022, les produits d’actions ont toutefois eu des entrées nettes à hauteur de 9,1 milliards d’euros.

Les fonds obligataires ont subi 84,4 milliards d’euros de retraits nets l’année dernière, le pire résultat depuis 2008. Le quatrième trimestre a néanmoins été positif, avec 19,4 milliards d’euros d’entrées nettes.

Les fonds passifs à long terme classés article 8 et article 9 du règlement SFDR affichent de loin le taux de croissance organique le plus élevé en 2022 : 11,4 % et 15,7 %, respectivement.

Avec 11,5 milliards d’euros de collecte nette, les fonds d’actions internationales mixtes de grande capitalisation ont été les produits les plus recherchés en décembre pour le deuxième mois consécutif. La catégorie Autres allocations diverses a vu près de 2 milliards d’euros s’envoler en décembre, de même que les fonds obligataires onshore en RMB.

Parmi les gestionnaires d’actifs, Mercer Global Investments est arrivé en tête de la collecte en décembre, suivi par iShares et Sjunde AP. Sur l’ensemble de l’année 2022, iShares est arrivé en tête de la liste et a réussi à collecter plus de 43,5 milliards d’euros.

UBS a perdu près de 1,3 milliard d’euros en décembre. Nordea et Xtrackers ont suivi avec des sorties de 884 millions d’euros et 635 millions d’euros, respectivement.

Au niveau des produits, le fonds Mercer Passive Global High Yield Bond Fund a bénéficié de la plus forte collecte en décembre avec 2 milliards d’euros, tandis que iShares Physical Gold ETC a subi des rachats nets de 735 millions d’euros.

Les actifs des fonds à long terme domiciliés en Europe sont tombés à 10 348 milliards d’euros à fin 2022, contre 10 751 milliards d’euros au 30 novembre.

« L’année 2022 n’a pas été une année ordinaire pour les investisseurs. Le pic inflationniste, les banques centrales poussant les taux d’intérêt à leur plus haut niveau depuis près de 15 ans, les craintes concrètes d’une récession, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les crises énergétiques ont déprimé les sentiments des investisseurs au cours de l’année, tirant vers le bas les performances des actions et des obligations. En effet, les actions mondiales ont perdu environ un cinquième de leur valeur au cours de l’année dernière. »

« Bien que les flux de fonds se soient inversés au cours des deux derniers mois (27 milliards d’euros d’entrées nettes en décembre), les fonds à long terme domiciliés en Europe ont connu en 2022 leur pire année en termes de collecte depuis 2008, perdant 130 milliards d’euros. Sur l’année, ce sont les deuxième et surtout troisième trimestres qui ont tiré le résultat global vers le bas (respectivement 14,5 milliards d’euros et 58,7 milliards d’euros de sorties nettes), alors que le premier trimestre a été légèrement positif (36,4 milliards d’euros d’entrées). Le dernier trimestre a vu un changement de cap, avec 9 milliards d’euros de collecte nette. » Valerio Baselli, Senior Editor, Morningstar.