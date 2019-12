Le groupe familial prévoit des investissements pour augmenter sa capacité de production en 2020.

Le spécialiste de la filière du bois Provost Frères vient de finaliser une levée de fonds de 650.000€ via la plateforme européenne de prêt aux PME Look&Fin pour accompagner son développement. L’opération a été bouclée en 8 secondes à peine grâce à la mobilisation rapide de la communauté d’investisseurs de la plateforme.

Provost Frères : importateur, exploitant forestier et transformateur de bois

Fondés en 1958, les établissements Provost sont spécialisés dans l’achat, le séchage, le sciage et la vente de bois de pays, de bois tropicaux ainsi que de bois américain. À la fois importateur, exploitant forestier et transformateur, les établissements Provost maîtrisent les approvisionnements de toutes les essences et assurent la transformation du bois.

Le groupe composé de 4 entités a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 77 millions € en France et à l’international en 2018 et emploie 80 personnes.

C’est l’un des leaders des 1500 scieries que compte la France.

Son besoin de financement

Le chiffre d’affaires du groupe a presque doublé sur les 3 dernières années grâce à sa croissance organique et à des opérations de croissance externe.

Pour accompagner cet accroissement d’activité, le groupe Provost est aujourd’hui à la recherche de 1,7 million € pour financer son besoin en fonds de roulement.

En effet, son cycle de production est relativement long et l’entreprise doit disposer en permanence d’un stock de bois important pour pouvoir répondre à la demande de ses clients.

Ne pas devoir piocher sur ses fonds propres permet aussi au groupe de pouvoir continuer à financer ses projets de développement.

Pourquoi le choix du crowdlending

Pour sa recherche de fonds, Marc Hériter, PDG du groupe, s’est tourné vers la plateforme d’Arkéa Lending Services, dont le rôle est de mettre en relation des PME de tous les territoires de France avec des acteurs du financement.

Arkéa a mis en relation Provost Frères avec la plateforme Look&Fin pour financer une partie des 1,7 millions d’euros recherchés, la PME étant déjà exposée par ailleurs au financement bancaire.

Emmanuelle Bonal, responsable du pôle Corporate d’Arkéa Lending Services, déclare : “Nous remercions Look&Fin pour sa réactivité, son agilité et sa rapidité de financement (8 secondes pour Provost Frères) dans l’accompagnement des PME. En effet, ce sont ces éléments, ajoutés au professionnalisme des équipes, qui nous ont convaincu de la qualité du partenariat avec Look&Fin”.

650.000€ ont ainsi pu être levés via Look&Fin en deux tranches, dont une de 300.000€ à capital 100% assuré pour les prêteurs particuliers.

Un groupe en croissance et un plan de développement engagé

Arnaud Goguelat, Manager Business Development chez Look&Fin déclare : “Nous avons pris la décision, après analyse, de proposer ce projet à notre communauté de prêteurs car ce groupe familial enregistre une belle croissance et une bonne rentabilité. Provost Frères, au-delà des chiffres, c’est aussi une affaire familiale avec, au compteur, 60 ans de maîtrise sur toute la filière bois”.

“Pour poursuivre notre croissance, nous allons optimiser les processus de production avec un investissement imminent dans la mécanisation de notre parc à grumes pour améliorer le tri et la sélection avant le processus de sciage. Avec l’augmentation de la capacité de production qui va en découler, nous serons en mesure de faire face notamment à la demande grandissante du secteur de la menuiserie” déclare Marc Héritier, président directeur général du groupe Provost.