L’ESG, un enjeu vital et pressant pour les entreprises, accéléré par la crise sanitaire

Que ce soit par conviction, ou sous la pression réglementaire et les exigences de leurs partenaires, les acteurs financiers se sont engagés à être moteurs dans la construction d’un futur durable et d’une croissance responsable. On assiste au basculement d’une économie de l’efficience à une économie de la résilience, où l’excellence sociétale et environnementale est une priorité stratégique des entreprises.

Cette transformation engagée pour faire face aux enjeux de transition climatique et écologique, se trouve renforcée et accélérée par la crise sanitaire et économique, et l’importance des plans de relance et des enjeux de transformation des activités. Par ailleurs, le pilier social, traditionnellement le plus développé en Europe, est plus que jamais au cœur des attentions. Les impératifs de transparence, de résilience et de prise en compte des parties prenantes de l’entreprise modifient profondément la notion de gouvernance.

L’ensemble de ces évolutions explique pourquoi à fin 2020, 88 entreprises sont devenues sociétés à mission en France (+ 60% sur le dernier trimestre 2020) et conjointement les fonds ISR ont connu un essor majeur avec 636 labellisations fin 2020, soit un doublement en un an.

Des réglementations européennes et françaises en cours de déploiement forment le cadre ESG de la finance

La réglementation vise à remplir trois objectifs majeurs : la gestion des investissements ESG, la prise en compte de l’ESG dans le financement et une meilleure transparence des activités ESG.

Pour ce faire, se mettent actuellement en place des stress test climatiques, des recommandations de l’Autorité Bancaire Européenne (EBA) sur l’octroi de crédit incluant les critères ESG et une taxonomie européenne pour créer une classification normée verte. En 2021, le calendrier volontariste des régulateurs européens s’accélère avec notamment des échéances de mise en application sur le reporting réglementaire dès mars 2021 pour harmoniser la communication extra-financière des acteurs financiers.

« Les premières échéances du règlement européen « Disclosure » sur la transparence sont programmées pour mars 2021 » explique Jean-Marc Breitwiller, associé.« L’objectif des réglementations européennes à venir est d’apporter le plus rapidement possible un outil commun qui rassemble les initiatives publiques et privées ».

Initialement portés par la fonction RSE, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) deviennent un vecteur de transformation “business” qui inclut toutes les directions et fonctions à 360°. Pour y répondre, tout le modèle de l’entreprise doit évoluer !

“Exton Purpose”, une expertise multi-métiers et fonctionnelle pour déployer des missions ESG aux enjeux variés

Fort de son expérience et de sa légitimité auprès des acteurs des services financiers, Exton Consulting a lancé Exton Purpose. Cette nouvelle offre repose sur une solide expertise sur la finance verte, les enjeux de transformation ESG dans les services financiers, la réglementation verte ou encore la raison d’être des entreprises. Exton Purpose a identifié 4 piliers essentiels pour déployer une stratégie ESG efficace : Strategy ESG 360, ESG First Client Offer, Innovation for Good et Compliance ESG.

“Notre proposition de valeur se décline sur chacun de ces 4 piliers et s’appuie autant sur nos convictions fortes en matière de transformation ESG, que sur notre connaissance des métiers des services financiers.” déclarent Jean-Marc Breitwiller et Laure Moaty Richon, respectivement Associé et Directrice au sein d’Exton Consulting. “Notre expertise porte sur la définition des stratégies ESG et sur leur traduction dans de nouvelles offres et parcours clients, en s’appuyant sur la connaissance de l’écosystème innovant et du cadre réglementaire ESG ” ajoutent-t-ils.