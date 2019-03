Les encours mondiaux des ETFs / ETPs ESG ont progressé de 9,97 % en janvier 2019 pour atteindre un niveau record de 25 milliards de dollars.

Les ETFs / ETPs ESG ont enregistré une collecte de 730 millions de dollars en janvier dernier dans le monde.

C’est en Europe que l’on compte le plus nombre d’ETFs / ETPs ESG, suivie par les Etats-Unis.

"En janvier 2019, les marchés des actions ont rebondi par rapport au quatrième trimestre 2018 où ils avaient accusé une forte baisse en raison d’inquiétudes persistantes portant sur le commerce international et la croissance économique. Le président de la Fed, M. Powell, a révisé sa position sur l’évolution des taux d’intérêt, atténuant ainsi les craintes d’un cycle de resserrement monétaire trop brutal. Par ailleurs, la baisse des prix de l’énergie au cours du dernier trimestre de l’année dernière a atténué les pressions inflationnistes dans les économies développées, tout en stimulant le moral des consommateurs et des entreprises. L’indice S&P 500 a terminé le mois de janvier en hausse de 8,01 %, son meilleur mois de janvier depuis 1987, tandis que l’indice S&P Topix 150 gagnait 7,26 % et le S&P Europe 350, 6,23 %. Les marchés des pays émergents et frontières ont progressé respectivement de 7,77 % et 4,61 %, freinés par la vigueur du dollar", a déclaré Deborah Fuhr, fondateur associée d’ETFGI.

A fin janvier 2019, l’industrie comptait 210 ETFs / ETPs ESG, au niveau mondial, à travers 500 listings sur 26 bourses dans 23 pays provenant de 61 fournisseurs différents. Compte tenu de la collecte nette de 730 millions de dollars enregistrée au cours du mois, les actifs investis dans les ETFs / ETPs ESG ont augmenté de 9,97 % au niveau mondial, passant de 22,47 milliards de dollars en décembre 2018 à 24,71 milliards de dollars en janvier 2019.

Croissance des encours au niveau mondial (à fin janvier 2019)

Depuis le lancement du premier ETFs/ETPs ESG en 2002 - l’ETF iShares MSCI USA ESG Select - le nombre mais aussi la diversité des produits n’ont cessé d’augmenter de manière régulière, avec 210 ETFs/ETPs ESG cotés à la fin du mois de janvier 2019. Ainsi, 2 nouveaux ETFs/ETPs ESG ont été lancés en janvier dernier par 2 fournisseurs différents.

Les flux substantiels du mois de janvier dernier peuvent être attribuées aux 20 principaux ETFs / ETPs ESG qui ont collecté 888,50 millions de dollars. L’ETF UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (MSRUSA SW) a collecté à lui seul 165,73 millions de dollars.

Top 20 des ETFs/ETPs ESG Selon les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) soutenus par l’ONU – cherchant à comprendre les implications de l’ESG dans le monde de l’investissement – 56 % des personnes qui l’ont adopté pensent que la définition de l’ESG manque de clarté.

Le système de classification d’ETFGI tente de fournir une plus grande précision, les ETFs/ETPs étant classés dans le monde entier en catégories, y compris les produits ESG de base et les groupes thématiques, tels que les énergies propres / alternatives et la diversité des genres.