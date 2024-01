Cette transaction marque la première émission de TEB sur les marchés internationaux des capitaux et enregistre la plus forte sursouscription pour un émetteur conventionnel turc depuis janvier 2020.

L’émission d’obligations subordonnées de TEB a été conduite par d’importantes institutions financières, notamment Abu Dhabi Commercial Bank, Citibank, HSBC, Emirates NBD, BNP Paribas et Standard Chartered Bank. Le taux de rendement de l’émission, qui comprend une échéance à dix ans et une option d’achat exerçable à la cinquième année, a été réalisé à 9 375 %. Le grand intérêt manifesté par les investisseurs internationaux pour l’émission d’obligations a servi d’indicateur notable de la confiance dans le marché financier turc et dans TEB, nous permettant ainsi d’atteindre notre objectif visant à diversifier notre base d’investisseurs à l’échelle internationale.

M. Leblebici : « Nous sommes fiers de susciter un tel intérêt ; cela témoigne de notre réputation en tant que banque solide et fiable »

Concernant la première émission d’obligations subordonnées de TEB, Ümit Leblebici, directeur général de TEB, a déclaré : « Nous avons reçu une forte demande de la part des investisseurs étrangers pour notre émission d’obligations. À l’heure de notre première émission d’obligations subordonnées à des investisseurs étrangers sur les marchés des capitaux internationaux, nous sommes fiers de susciter un tel intérêt ; cela témoigne de notre position en tant que banque solide et fiable. Nous demeurons déterminés à assurer une croissance régulière conformément à notre stratégie de diversification de la structure de financement et d’expansion des instruments d’emprunt à moyen et long terme. »

Affirmant s’être réuni avec des sociétés internationales d’investissement, M. Lebleci a ajouté : « L’émission d’obligations conformes à Bâle III, d’un montant de 400 millions de dollars américains, réalisée par notre banque a fait l’objet d’une demande sans précédent, dépassant les 2,9 milliards de dollars américains et a été bien répartie entre les investisseurs étrangers. L’intérêt considérable manifesté à l’égard de la transaction témoigne également de la confiance accordée à notre économie et à notre banque. En 2024, année de notre 97e anniversaire, nous poursuivrons nos efforts pour obtenir des fonds rentables à moyen et à long terme. »