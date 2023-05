Cette campagne de financement a pour but d’accélérer le développement de l’entreprise à l’international et de diversifier son offre vers des secteurs connexes.

Fondée en 2011 par Momar Mbaye, Senef Soft est spécialisée dans l’édition et la commercialisation de solutions d’Enterprise Ressources Planning. L’entreprise, qui a bâti son succès sur son logiciel Saas Progisap dédié au secteur des services à la personne et résidences séniors, s’est par la suite diversifiée vers les marchés porteurs de la propreté multiservices et de la gestion du personnel hôtelier via sa solution Saas Progiclean.

La société propose aujourd’hui un éventail complet de solutions web et mobiles pour répondre à l’ensemble des besoins des acteurs opérant sur ces segments. Senef Soft a su développer une proximité et une connaissance fine de ses clients lui permettant d’équiper tant des petites entreprises que des grands groupes. L’entreprise compte aujourd’hui plus de 1300 clients répartis dans une dizaine de pays.

Senef Soft souhaite désormais accélérer son développement organique en s’appuyant sur son expertise des secteurs adressés et la qualité de ses solutions logicielles pour activer plusieurs leviers de croissance déjà identifiés tels que le renforcement de ses équipes, l’international mais aussi la diversification de son offre vers des secteurs connexes.

« Après plusieurs années de conception et d’implémentation auprès des entreprises clefs de nos secteurs cibles, cette levée de fonds marque un tournant dans notre croissance. Elle ouvre la voie d’une accélération forte de notre développement, notamment à l’international et sur de nouvelles verticales métiers comme la sécurité & gardiennage et les micro-crèches.

C’est une nouvelle page de la vie de SENEF qui va s’écrire et toutes les forces de l’entreprise sont mobilisées autour de ce projet tout en assurant la pérennité d’une relation client solide et des valeurs qui nous animent. », déclare Momar Mbaye, Président de Senef Soft.

« Nous sommes ravis de pouvoir accompagner Senef Soft dans sa prochaine phase de croissance. Depuis 2011, l’entreprise a su développer des produits adaptés aux besoins des acteurs adressés et ainsi constituer un portefeuille de clients diversifié incluant de nombreux grands comptes. Cette opération s’inscrit parfaitement dans la volonté d’Isatis Capital d’accompagner des PME françaises ambitieuses avec un fort potentiel de croissance. » déclare Lucas Cornette, Directeur d’Investissement, Isatis Capital.