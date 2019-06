Pour Séraphin Seynave, fondateur d’Euro Logiciel, ce rapprochement était une étape naturelle de la croissance de l’entreprise : « Jusqu’à aujourd’hui, nous organisions par nous-mêmes la production et la commercialisation de nos solutions logicielles. Sur notre marché, atteindre une taille critique permettant d’optimiser la distribution d’un produit est un élément capital de réussite. A ce titre, la force de frappe d’OSLO, fondée sur sa large gamme de solutions, sa forte implantation nationale et la puissance de sa distribution, constitue un atout-maître pour la pérennité et le développement futur de nos logiciels. »

Implanté à Villeneuve d’Ascq, OSLO est un acteur majeur dans l’édition de solutions métier multisectorielles à destination des PME et des ETI en France. Grâce à des solutions et des services véritablement pensés et conçus pour leurs métiers, OSLO accompagne ses clients sur l’ensemble de la chaîne de valeur IT, avec pour objectif de simplifier leur transition digitale et gagner en performance.

Son savoir-faire d’éditeur de logiciels métier à forte valeur ajoutée, renforcé par son expertise dans des offres de services complémentaires (intégration de solutions logicielles ERP et BI, déploiement d’infrastructures systèmes et réseaux) et sa politique associant croissance organique et stratégie d’acquisition sont les atouts qui permettent à OSLO de réaliser aujourd’hui un chiffre d’affaires de 32 millions d’euros.

Antoine Glangetas, Président et cofondateur d’OSLO, confie : « Avec l’acquisition d’Euro Logiciel, nous franchissons un cap significatif dans l’édition de logiciels dédiés aux points de vente, avec plus de 1000 magasins équipés de nos solutions en France et en Belgique. De plus, nous étendons notre offre existante dédiée à la Distribution Alimentaire, aux Commerces de Proximité et Cinémas, tout en renforçant notre place de leader sur les marchés du Bricolage et de la Jardinerie. »

Avec l’intégration d’Euro Logiciel, OSLO poursuit ainsi son développement et le renforcement de son offre OSLO Point de Vente sur le territoire français.

Les équipes d’In Extenso Finance & Transmission, spécialistes du conseil aux dirigeants et entreprises pour leurs opérations de haut de bilan, ont accompagné Euro Logiciel dans son rapprochement avec OSLO.