Dans un contexte marqué par le retour en grâce des actions européennes, l’investissement responsable devient un critère discriminant pour créer de la performance relative parmi les valeurs cotées sur le Vieux Continent. Or, l’intégration des enjeux environnementaux mais aussi sociaux et de bonne gouvernance (critères ESG) est, de longue date, au cœur de la stratégie de Nordea AM. Dès 2007, la société de gestion avait signé les Principes pour l’investissement responsable (PRI) édictés par l’ONU avant de lancer en 2011 la gamme de fonds ESG Stars.

Combinant analyse fondamentale d’un côté et approche ESG de l’autre, le concept Stars couvre plusieurs zones géographiques et classes d’actifs. « Actuellement, notre notation ESG se concentre sur 700 sociétés de manière qualitative mais nous disposons également d’une plateforme de notation ESG quantitative recensant 13.000 entreprises qui nous permet d’éliminer d’emblée, les émetteurs ne répondant pas aux critères ESG élémentaires » explique Geoffrey Lebeau, spécialiste senior du fonds.

La recherche d’entreprises performantes sur le plan financier et respectant les critères ESG est, en particulier, l’objectif poursuivi par le fonds Nordea 1 – European Stars Equity. Relativement concentré (autour de 42 valeurs en portefeuille), le fonds n’obéit pas à un style de gestion en particulier même si les titres Value ont été davantage recherchés au cours des dernières semaines.

La lutte contre la déforestation au cœur de l’engagement conclu avec Nestlé

En 2020, le fonds a réalisé une performance remarquée de 9,3% (part BI-USD), soit un alpha de 12,0% par rapport au MSCI Europe, son indice de référence. Parmi les valeurs offrant une solide notation ESG et qui ont contribué à ce résultat, citons le néerlandais ASML. Le fabricant de machines pour l’industrie des semi-conducteurs a bénéficié d’une demande accrue des industriels (liée à l’accélération de la digitalisation de notre quotidien ou encore l’essor de la voiture électrique). Cela qui a également profité au fabricant de semi-conducteurs allemand Infineon, en portefeuille également, qui tire la majeure partie de ses revenus du secteur automobile, avec des véhicules électriques qui embarquent aujourd’hui en moyenne environ 700 semi-conducteurs.

Avec Nestlé, position importante dans le fonds, Nordea AM dispose depuis 2018 d’un engagement de longue durée en matière de lutte contre la déforestation. Actuellement, 24% des revenus du groupe sont directement concernés par ce problème en raison de l’utilisation de l’huile de palme dans de nombreux produits vendus par le géant suisse. Mais des solutions technologiques existent pour garantir à Nestlé que ses fournisseurs ne recourent pas à la déforestation dans leur processus de production.

Enfin, parmi les sociétés du fonds se distinguant par leurs performances financières et extra-financières, mentionnons le fabricant danois d’éoliennes Vestas ou encore la société pharmaceutique suisse Lonza Group qui a mis en place un partenariat avec le laboratoire américain Moderna pour la fabrication du vaccin contre la Covid-19.

« Si l’intégration des facteurs ESG est au cœur de la construction du fonds Nordea 1 – European Stars Equity, il est également possible de mesurer ex-post l’impact positif du fonds à l’aune des 17 objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU. Celui-ci est 2,7 fois supérieur à celui d’un investissement d’un montant équivalent dans l’indice de référence (MSCI Europe) » précise Geoffrey Lebeau. L’occasion de démontrer que les entreprises les plus vertueuses pour la planète et la société en général sont aussi celles qui sont susceptibles de générer les meilleures performances financières.