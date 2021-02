Un porte-parole de l’ETF HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK), qui a récemment dépassé les 70 millions de dollars d’actifs sous gestion, affirme qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles le cours de Tesla est sous-évalué.

En effet, le secteur des véhicules électriques a récemment enregistré sa plus forte croissance en huit ans, et avec 1,3 million de voitures vendues, Tesla a atteint un point d’inflexion majeur. Il estime que l’entreprise est désormais prête à bouleverser un nombre croissant d’industries, tels que l’énergie, les logiciels, la robotique, le covoiturage et l’assurance.

Anthony Ginsberg, co-créateur de l’ETF HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK), déclare : " Tesla n’est pas seulement un constructeur automobile - son utilisation de la technologie cloud et de l’intelligence artificielle à distance est de plus en plus réalisée en interne et non externalisée comme pour tous les autres constructeurs automobiles. Beaucoup d’entre nous pensaient que les premiers robots ressembleraient à des humains - mais ils ont fini par ressembler à des voitures. Tesla fabrique les premiers robots entièrement autonomes au monde. Ses voitures autonomes seront probablement plus sûres que celles conduites par des humains, réduisant ainsi les coûts d’assurance et pouvant à terme remplacer les applications de covoiturage en étant beaucoup moins chères. Le mois dernier, leurs ingénieurs ont sorti une voiture entièrement autonome, et cela fonctionne. L’entreprise propose également des assurances à des tarifs 20% à 30% moins cher que ceux des assurances traditionnelles. "

"Nous pensons que Tesla reste également sous-évalué car ses techniques de pointe, le rende considérablement moins cher que les constructeurs automobiles classiques. Alors qu’un châssis de voiture traditionnel utilise plus de 700 pièces, Tesla n’utilise plus que deux pièces - via sa technologie « Mega-casting ». Les camions autonomes de Tesla (Tesla Semi) changeront sans doute également l’industrie des poids lourds."

"Tesla bouleverse également un certain nombre d’industries à travers Tesla Solar avec son réseau de charge, son Powerwall et sa place de marché pourrait transformer le secteur traditionnel de l’énergie. Bien que Tesla n’ait pas de concessionnaires automobiles et ne vende pas de véhicules par année modèle, il met à niveau ses modèles en temps réel contrairement à tout autre constructeur automobile. C’est vraiment une entreprise révolutionnaire."

L’ETF HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS (ITEK) a enregistré une performance de 29,45% au cours des 3 derniers mois et de 64,82% au cours des 12 derniers mois contre 45 % pour l’indice Nasdaq 100 sur un an. [1]

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK) est un ETF conforme aux normes UCITS domicilié en Irlande, qui réplique l’indice Solactive Innovative Technologies Index (Net Total Return), un indice composé de sociétés leaders qui stimulent l’innovation dans des secteurs tels que la robotique et l’automatisation, le Cloud Computing et le Big Data, la cyber securité, les voitures du futur, la génomique, les réseaux sociaux, la blockchain et la réalité augmentée et virtuelle.Le founisseur de cet ETF s’attend cette année à une forte croissance du secteur technologique mondial. Il investit dans huit sous-thèmes de mégatendances technologiques, la génomique, la cybersécurité, les médias sociaux et les voitures du futur à travers les quatre plus grandes pondérations (voir tableau) :