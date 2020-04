Avant de rejoindre l’UBP, il a travaillé pendant vingt ans auprès du groupe GAM, en qualité notamment de responsable des investissements alternatifs et de gestionnaire de mandats discrétionnaires pour le compte d’institutions et de family offices UHNW. John Argi, basé à Genève, occupera la fonction de Co-Head - Alternative Investment Solutions et aura pour mission de superviser le développement des activités.

Avec plus de quarante ans d’expérience dans l’investissement alternatif et CHF 10 milliards d’actifs sous gestion, l’UBP fait figure de pionnière sur ce segment et a toujours su s’entourer d’équipes de talent. Les investissements alternatifs constituent une franchise importante de la Banque et un élément clé de sa stratégie de croissance. Compte tenu des développements considérables au sein de l’industrie alternative ces dernières années, l’UBP entend continuer à renforcer son savoir-faire notamment dans les primes de risque, les solutions sur mesure, ainsi que les produits alternatifs liquides et les stratégies thématiques multi-gérants. Cette vaste expertise permet à la Banque d’anticiper les tendances de marché et de répondre aux attentes de sa clientèle.

Nicolas Faller, Co-CEO Asset Management à l’UBP, déclare à cette occasion : « Dans un environnement de marché incertain, les produits alternatifs occupent une place toujours plus importante au sein des portefeuilles client. Nous disposons aujourd’hui de tous les atouts pour atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés dans le domaine de l’alternatif. Fort de son expérience de l’investissement et de sa connaissance des exigences de la clientèle, Kier Boley jouera un rôle majeur dans le développement de notre offre en hedge funds. »