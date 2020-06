Avec ce partenariat, les clients de l’UBP peuvent donc avoir accès à un gérant actions de premier plan affichant un track record de près de dix-huit ans, ainsi qu’une capacité à générer de l’alpha quels que soient les cycles et conditions de marché. Se fondant sur une approche active, fondamentale, « bottom-up », et « qualité à un prix raisonnable », Bell AM dispose d’une vaste expertise de recherche sur toute la gamme des capitalisations boursières, et en particulier sur les SMID caps, où elle bénéficie d’une excellente réputation. Bell AM se distingue également par sa maîtrise de l’application des critères ESG au sein de son processus d’investissement. De son côté, Bell AM pourra désormais s’appuyer sur les canaux de distribution de l’UBP en Europe, au Moyen-Orient et en Asie pour renforcer son empreinte sur ces marchés.

Forte de sa présence au sein de la région Asie-Pacifique, avec notamment des bureaux d’asset management déjà en place à Hong Kong, Shanghai, Taipei et Tokyo, l’UBP a récemment ouvert – au travers de sa filiale hongkongaise – une succursale australienne pour soutenir ce nouveau partenariat. Cette entité est dirigée par Olivier Marion, nommé à cette occasion Head of Business Development pour l’Australie.

Cette collaboration permettra donc à l’UBP de proposer ses stratégies ‘flagship’ d’asset management sur le marché australien, notamment sur le segment obligataire, dont les obligations ‘high yield’, les obligations convertibles et les obligations des marchés émergents, ainsi que sur le segment des hedge funds, des obligations catastrophe (‘catbonds’), des marchés privés, ou encore sur le segment des solutions ESG et Impact.

Nicolas Faller, Co-CEO Asset Management et Head of Institutional Clients à l’UBP, déclare : « Le moment est selon nous idéal pour établir un tel partenariat et proposer notre large gamme de solutions aux investisseurs institutionnels sur le marché australien. Bell AM et l’UBP sont toutes deux en mains familiales et – au-delà de leur approche d’investissement – elles ont ainsi beaucoup de points en commun en termes de culture d’entreprise. »

Ned Bell, CIO chez Bell AM, ajoute à cet égard : « Nous sommes heureux de ce partenariat stratégique, et mutuellement bénéfique, qui permettra à Bell AM de nouer de solides relations à long terme avec la base de clientèle très importante et sans cesse croissante qui caractérise les marchés d’Asie, d’Europe et du Moyen-Orient. Nous nous réjouissons de pouvoir poursuivre notre croissance ces prochaines années en nous appuyant sur un partenaire comme l’UBP, qui partage nos valeurs. »