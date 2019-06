L’Union Bancaire Privée, UBP SA (« UBP ») annonce une collaboration avec Rothschild & Co, groupe familial indépendant actif dans le conseil financier, la banque privée, la gestion d’actifs, le capital-investissement (private equity) et la dette privée. Les deux établissements familiaux proposeront une stratégie innovante, destinée à la diversification des actifs de la clientèle privée et institutionnelle sur le marché du private equity.

Ce partenariat permettra à l’UBP de bénéficier de l’expérience de Rothschild & Co dans ce domaine et d’élargir son offre pour les clients souhaitant investir dans le secteur des entreprises non cotées. Grâce à sa coopération avec Partners Group depuis 2017, et à l’acquisition d’ACPI en 2018, la Banque dispose d’une gamme diversifiée de solutions de dette privée. Ces stratégies viennent compléter son offre exclusive d’investissement direct sur les marchés privés, proposée aux investisseurs qualifiés via le service Direct Investments Group (DIG) de l’UBP.

Rothschild & Co gère un ensemble de fonds dédiés au capital-investissement ainsi que des fonds de dette privée pour un total de plus d’EUR 11 milliards d’actifs. La nouvelle stratégie issue de ce partenariat permettra aux clients de l’UBP d’accéder à un portefeuille diversifié de sociétés de petite et moyenne capitalisation partout dans le monde, via quatre approches de private equity : investissement dans des fonds primaires, « secondaire direct », « late-primary » et coinvestissement direct. La stratégie sera gérée par les équipes de Rothschild & Co, alors que les experts de l’équipe DIG de l’UBP interviendront en tant que conseillers en investissement.

Guy de Picciotto, CEO de l’UBP, déclare à cette occasion : « Nous nous réjouissons de cette collaboration avec un acteur historique du private equity. Grâce à l’expertise de l’UBP et au positionnement de Rothschild & Co sur ce marché, nous pourrons étoffer notre offre exclusive réservée aux grands investisseurs privés et institutionnels, en leur donnant accès à des opportunités d’investissement novatrices et variées. »

Alexandre de Rothschild, Président Exécutif de Rothschild & Co, se dit également très satisfait de cette nouvelle coopération : « Nous avons développé depuis dix ans une plateforme de private equity qui regroupe les différentes expertises présentes chez Rothschild & Co et qui nous permet d’offrir à nos clients les meilleures opportunités d’investissement dans le segment des petites et moyennes entreprises. Nous sommes ravis de cette collaboration avec l’UBP et sommes convaincus qu’elle sera porteuse de valeur pour nos deux maisons. »