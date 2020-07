Après une offre immobilière et financière, l’UNEP intègre les ETF dans son offre " Multisélection Plus "

Fondée en 2000 par Christian Cacciuttolo, l’UNEP est une association d’épargnants qui offre à ses adhérents une gamme complète de produits et services en assurance vie, immobilier, retraite et prévoyance à destination des conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

L’UNEP enrichit aujourd’hui l’offre de son contrat phare " MULTISELECTION PLUS " en proposant une offre ETF jusqu’alors réservées aux institutionnels. Dans un contexte de marché de crise, il a été constaté que les performances des ETF se sont régulièrement montrées meilleures que celles des OPCVM. De plus, alors que les OPCVM doivent respecter des règles de diversification, les ETF permettent de se spécialiser sur un marché avec des frais de gestion plus faibles que sur les fonds traditionnels.

« Ce sont toutes ces raisons et une demande croissante des CGP, qui nous ont incité à proposer des ETF dans notre contrat, » explique Patrick Le Maire, Directeur du développement de l’UNEP.

La gamme des ETF de Lyxor proposée vont permettent aux épargnants d’investir sur différents indices tels que les foncières cotées, l’eau, les matières premières etc.

« A ce jour, on comptabilise plusieurs milliards de collecte réalisés tous les ans sur les ETF par les institutionnels. On remarque d’ailleurs que les épargnants commencent doucement à s’y intéresser. A contrario, depuis maintenant deux ans aux Etats-Unis, la collecte de l’épargne en ETF est supérieure à celle des OPCVM. De manière générale, on remarque que ce qui se passe aux États-Unis arrive souvent plus ou moins rapidement en Europe et en France avec un certain décalage », explique Christian Cacciuttolo, Président du l’UNEP.