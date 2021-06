L’immobilier de santé n’a pas attendu la crise sanitaire pour devenir une classe d’actifs résiliente et performante, même si cette dernière a contribué à renforcer les volontés étatiques et privées de prioriser ce secteur, laissant présager pour les prochaines années une croissance soutenue des volumes d’investissement.

Gestionnaire d’actifs immobiliers indépendant, LIFENTO adopte, depuis le lancement de son premier fonds en juillet 2019, une approche d’investissement de convictions dans le secteur de la santé, alliant création de valeur sur le long terme, et performance extra-financière. LIFENTO s’attache à sélectionner des projets durables en vue du développement d’une offre de soins de qualité dans les territoires.

Son OPPCI (Organisme Professionnel de Placement Collectif Immobilier) LIFENTO CARE PAN EUROPEAN permet d’investir dans les secteurs de la santé et du médico-social (cliniques, EHPAD, centres de santé ou encore résidences médicalisées) dans la zone euro, notamment en France, Belgique, Allemagne, Italie, Espagne et Portugal.

L’OPPCI a démontré sa pertinence, tant par la constitution d’un premier portefeuille de qualité que par la prise en compte du caractère spécifique de cette classe d’actifs dans la relation avec les opérateurs. Grâce à la qualité du sourcing et de la sélection des actifs, LIFENTO CARE PAN EUROPEAN a fédéré nombre d’investisseurs institutionnels pour près de 200 millions d’euros d’actifs gérés et un objectif de rendement net de 6% [1].

Obtention du passeport luxembourgeois

Jusqu’alors réservé aux investisseurs institutionnels français, l’OPPCI LIFENTO CARE PAN EUROPEAN évolue en RAIF (fonds d’investissement alternatif réservé) luxembourgeois, lui permettant de s’adresser désormais aux investisseurs professionnels étrangers.

L’obtention de ce passeport va permettre d’accroître le nombre d’actifs à l’échelle paneuropéenne sur des projets de réhabilitation et de construction durable d’établissements de santé et médico-sociaux, générant davantage d’efficience pour les opérateurs, une diversification des risques pour les investisseurs et une satisfaction accrue des résidents et de leur famille.

« Nous sommes convaincus par les fondamentaux vertueux de l’investissement dans la classe d’actifs santé pour l’ensemble des partie-prenantes, déclare Arnaud Chrétien, Président de LIFENTO. C’est pourquoi il nous a semblé opportun d’élargir le champ des possibilités de notre OPPCI en le transformant en RAIF luxembourgeois. Côté investisseurs, ce nouveau véhicule permettra de disposer d’un portefeuille résilient au sein de marchés solides, stimulés par une croissance démographique favorable et un fort soutien public, décorrélé du cycle économique et respectueux des critères ESG ».

LIFENTO CARE PAN EUROPEAN est un véhicule “evergreen” qui a un objectif d’investissement de plusieurs milliards d’euros en Europe. L’horizon d’investissement, d’un minimum de 6 ans, peut aller jusqu’à 30 ans avec 6% [2] de dividende net moyen attendu et un TRI cible élevé autour de 10% [3].

Un fonds solidaire et engagé

A travers le fonds LIFENTO CARE PAN EUROPEAN, les investisseurs ont la possibilité de participer à une action solidaire en reversant 10% du dividende à la Fondation S 612. LIFENTO contribue également à hauteur de 10% de ses frais de gestion.

L’engagement de LIFENTO à travers sa Fondation S 612, placée sous l’égide de la Fondation de France, est de soutenir des initiatives en faveur des personnes vulnérables, notamment dans les domaines liés à l’enfance, la santé et l’éducation en Europe. Elle accompagnera des projets à fort impact social et solidaire par des actions directes, efficaces et mesurables.

Performance, résilience et solidarité seront donc les marqueurs distinctifs du fonds LIFENTO CARE PAN EUROPEAN RAIF.