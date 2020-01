La deuxième ONG française de solidarité internationale a émis 4 millions d’euros de titres auprès d’investisseurs qualifiés à la recherche d’impacts sociaux et environnementaux pour mieux contribuer aux Objectifs de développement durable (ODD).

Pour accompagner son plan de développement stratégique Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté, ACTED emploiera l’ensemble des 4 millions d’euros de quasi-fonds propres supplémentaires pour :

Renforcer sa capacité de préfinancement de ses actions humanitaires et gagner encore davantage en agilité ;

Intégrer les nouvelles technologies au cœur de son action en investissant dans sa transformation digitale ;

Agir en faveur de l’inclusion financière en refinançant le portefeuille de prêts de sa filiale de microfinance OXUS et en renforçant le capital des Institutions de Microfinance (IMF) sur le terrain ; et

Soutenir le déploiement de “Maisons 3Zéro” : plateformes multi-acteurs de mobilisation, moteur d’innovation, de solutions à impact sociétales et environnementales pour accélérer la réalisation des ODD.

Face aux enjeux croissants en matière de développement durable dirigé vers les populations les plus marginalisées, ACTED fait le choix de co-construire des solutions multi-acteurs innovantes. En 2012, agréée « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » (ESUS), l’ONG a ainsi été précurseur en émettant pour la première fois des obligations et titres associatifs auprès d’investisseurs à la recherche d’impact social et environnemental afin de soutenir la mise en œuvre de ses programmes de solidarité. Depuis, sur près de 19 millions d’euros mobilisés via 6 tours de tables successifs, plus de 6 millions d’euros ont déjà été remboursés selon les échéanciers initialement prévus. Cette opération a été menée en partenariat avec le Crédit Coopératif.

Fin 2019, cinq acteurs (Mirova, BNP Paribas Asset Management, Ecofi Investissements, la CFJ et l’UECM) ont souscrit à 4 millions d’euros de titres associatifs supplémentaires pour au moins 7 ans, confirmant la confiance des investisseurs dans ce dispositif et dans le projet proposé par l’ONG. Prenant acte du dépassement des objectifs financiers et extra financiers initialement fixés par ACTED, les investisseurs se sont montrés très favorables au plan de développement 2020-2026 et ont souhaité poursuivre et consolider la coopération.

« Ecofi Investissements est heureux d’apporter, à travers ses fonds solidaires, des fonds propres à ACTED, l’une des grandes ONG françaises et partenaire de longue date de la société de gestion. Cette opération fait suite en effet à une série d’investissements dans ACTED à travers des Billets à Ordre, des obligations et des titres associatifs précédemment émis. L’impact social recherché par ACTED dans ses activités est parfaitement en ligne avec les objectifs poursuivis par Ecofi à travers ses investissements solidaires » précise Pierre Valentin, Président du Directoire Ecofi investissements.

« Engagé de longue date dans le solidaire, BNP Paribas Asset Management est partenaire d’ACTED depuis 2013. Toutes ces années nous ont permis de construire avec eux une relation de confiance et d’être convaincus du sérieux de leur travail et de la pertinence de leur mission. Investir dans cette nouvelle émission, c’est continuer de soutenir leur croissance et les aider à passer un nouveau palier grâce à un investissement sur le long terme en titres associatifs. » indique Marie-Geneviève Loys Carreiras, Responsable des Investissements Solidaires au sein de BNP Paribas Asset Management.

« Convaincus que pour répondre aux défis planétaires actuels il faut sortir du cadre de l’humanitaire conventionnel et inviter de nouvelles parties prenantes autour de la table, nous avons été à la rencontre du monde de l’investissement à Impact dès 2012. Les titres associatifs émis offrent un double retour sur investissement : d’abord par le rendement financier obtenu et ensuite par l’impact social et environnemental des actions menées sur le terrain. Ces outils de financement innovants nous ont permis de cesser de préfinancer nos interventions d’urgence par des lignes de crédit couteuses et aléatoires et d’élargir très sensiblement notre périmètre d’action dans les principales crises humanitaires qui frappent le monde. Cela s‘est traduit par une multiplication de notre budget par deux sur la période. » complète Aurélien Daunay, Directeur Général Délégué d’ACTED.