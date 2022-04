En cohérence avec ses engagements pris dans le cadre de sa nouvelle politique Climat, l’Ircantec a exclu 12 sociétés au sein de son portefeuille d’investissement.

Face à l’urgence climatique, l’Ircantec a renforcé ses engagements en octobre 2021 afin d’inscrire les investissements de ses réserves dans une trajectoire de réduction des émissions de CO2, compatible avec un scénario 1.5°C et en cohérence avec les récentes projections du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Cela s’est traduit notamment par le renforcement de l’exclusion des énergies fossiles en vue d’une sortie en 2030, et qui a été approuvé par son Conseil d’Administration le 21 octobre 2021.

Les sociétés de gestion qui bénéficient de la délégation de gestion des réserves de l’Ircantec avaient jusqu’à la fin du premier trimestre 2022 pour appliquer cette politique d’exclusion afin d’être conforme aux nouvelles exigences de l’Ircantec. Ces ventes ont concerné 12 sociétés (Anglo American, BHP, BP PLC, EnBW Energie Baden-Württemberg, ENI SPA, Equinor, Fortum, Mitsubishi Corp, OMV AG, RWE, Repsol, Totalenergies SE) au sein du portefeuille de l’Ircantec, notamment celles qui refusaient l’adoption des bonnes pratiques en matière d’émission de CO2.

Une grande partie de ces cessions est liée à la production ou au développement de nouveaux projets d’hydrocarbures non conventionnels. Le reste est dû aux implications des entreprises dans le charbon thermique.